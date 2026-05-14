El caso está en la Justicia Federal. Los principales sospechosos son el Capitán del barco y un médico de la Prefectura, acusados de posible abandono de persona.

Investigan la muerte de un marinero que reportó malestar en un buque pesquero

La Justicia Federal comenzó a investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte de un marinero de 37 años cuando trabajaba a bordo de un buque pesquero que había zarpado del Puerto de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El marinero fue identificado como Matías Oscar Vilchez, quien estaba trabajando en el buque pesquero Don Nicola cuando empezó a sentirse mal y seis días más tarde murió en altamar a causa de un paro cardíaco derivado de un aneurisma de arteria pulmonar.

Pero antes del terrible desenlace Vilchez había reportado su malestar, por lo que el capitán Diego Sebastián Bosich estaba al tanto y el marinero llegó a hacer una radioconsulta con un médico de la Prefectura Naval Argentina, informó el sitio La Capital, de Mar del Plata.

Ahora, tanto Bosich como el médico están acusados de posible abandono de persona y negligencia.

Cronología de una tragedia en el mar

Matías Oscar Vilchez tenía casi 20 años de experiencia como marinero, informó la Revista Puerto, y en abril de 2026 se embarcó por segunda vez como sustituto en el Don Nicola.

El 24 de abril, cuando el barco llevaba una semana en altamar, Vilchez reportó que sentía dolor en el pecho, y un médico de Prefectura lo atendió por radio y determinó que sufría un cuadro sincopal.

El médico, cuyo nombre no trascendió, le recetó a Vilchez un tratamiento y ordenó que la embarcación volviese al puerto, pero descartó la posibilidad de que un helicóptero lo retirara en vuelo sanitario.

Para ese entonces el barco estaba a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.

Horas después de la consulta con el médico el Capitán reportó que Vilchez estaba en buen estado de salud y en su historia clínica consta que presentaba un cuadro de "leve hemorragia digestiva sin descompensación hemodinámica", informó la revista Pescare.

El fiscal federal Carlos Martínez determinó que Vilchez agonizó durante 17 horas a bordo del Don Nicola, con el Capitán y la tripulación al tanto. Sus compañeros encontraron su cuerpo sin vida en su camarote a las 6 de la mañana del 25 de abril.

"Que manden helicóptero"

Vilchez estuvo en contacto con su familia a lo largo de todo el viaje y le expresó a sus allegados que se sentía "muy mal".

El malestar fue progresivo hasta que llegó al punto en que le escribió a su esposa un mensaje de SOS: "Me estoy muriendo. Que manden helicóptero".

"Acá hubo negligencia de mucha gente. No sabemos por qué dicen que era un dolor abdominal y luego que había sido un preinfarto. Si fue un preinfarto por qué no lo fueron a buscar en el helicóptero. Solo le dieron Omeprazol", afirmó Achinelli Martínez, cuñada de Vilchez, en declaraciones reproducidas por el diario La Nación.

"El mayor dolor es que nos dijeron que llegaba enfermo pero vivo, y lo fueron a buscar con la morguera", expresó la mujer.