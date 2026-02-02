Investigan a los policías que dispararon en pleno centro

Lo confirmó el jefe de la Seccional Primera. Además, brindó detalles sobre otro enfrentamiento en el paseo costero.

Walter Cornelio, jefe de la Seccional Primera, brindó detalles sobre dos hechos de violencia ocurridos recientemente que cobraron notoriedad tras la difusión de videos en redes sociales: una persecución automovilística con presuntos disparos y una riña en la zona de la Costanera.

El primero de los sucesos tuvo lugar el pasado martes 27, aproximadamente a las 02:00 de la madrugada. Según explicó el comisario, se tomó conocimiento de que un rodado se había dado a la fuga en otra jurisdicción (sería Rada Tilly), mientras realizaba “maniobras peligrosas”.

Esta situación motivó el inicio de una persecución policial que atravesó varios barrios hasta culminar en la zona céntrica, con el objetivo de hacer cesar la actitud del conductor.

Respecto a las detonaciones que se escuchan en las filmaciones viralizadas sobre la calle Dorrego al 800, Cornelio indicó que el hecho es “materia de investigación interna”. Las autoridades buscan determinar si los disparos fueron de carácter intimidatorio y disuasivo, o si el accionar estuvo fuera del marco de la ley.

El vehículo involucrado fue localizado posteriormente en otra jurisdicción, donde también fue demorado el conductor, por lo que la dependencia local no cuenta con los datos de identidad del involucrado.

Asimismo, el jefe policial aclaró que, pese a las versiones sobre posibles balas perdidas, no se constataron lesiones en vecinos ni daños en domicilios, y nadie se acercó a la dependencia a radicar una denuncia.

PELEA EN LA COSTANERA

Por otra parte, Cornelio se refirió a los incidentes registrados en el paseo costero. Confirmó que el personal policial intervino tras ser alertado sobre una pelea, aunque al arribar al lugar la situación ya había cesado.

Según el testimonio de transeúntes, se trató de un conflicto que duró escasos segundos e incluyó el arrojo de elementos contundentes, como piedras. Como consecuencia, unas mujeres fueron trasladadas al Hospital Regional con lesiones. Sin embargo, las involucradas se negaron a realizar la denuncia penal y no aportaron mayores datos, aunque trascendió que se habría tratado de una riña entre familiares y conocidos.