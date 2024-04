Irá a juicio por numerosos delitos excarcelables contra su ex esposa

La audiencia preliminar a juicio fue presidida por el juez Alejandro Rosales. El acusado participó mediante conexión telemática desde el Juzgado Pena N° 5 de la ciudad de Chascomús, Buenos Aires.

Las procuradoras de Fiscalía, Luciana Coppini y Marisol Sandoval, solicitaron la elevación a juicio oral y público de las causas contra el imputado Javier Jorge Farías, de 39 años.

La primera causa data del 2 de abril de 2023, cuando el sujeto se acercó al domicilio laboral de su ex esposa, quien efectuó la respectiva denuncia. Mientras que el 18 de abril el imputado realizó transferencias de dinero a la cuenta de mercado libre de la víctima y envió mensajes referidos a la situación de conflicto que atravesaba la pareja.

De esa manera, Farías incumplió con la medida de prohibición de acceso y acercamiento al domicilio de la víctima, lugar de trabajo y aquellos lugares donde la misma desarrolle algún tipo de actividad habitual, dispuesta por la jueza de Paz, Dora Álvarez.

En esa misma jornada, Farías realizó otra transferencia a la cuenta de mercado pago de la víctima, y le expresó nuevamente sobre cuestiones relacionadas a las denuncias en su contra.

“TE VOY A MATAR”

La investigación más grave se registró el 23 de julio, cuando el imputado fue hasta la casa de la víctima en el barrio Progreso y fue atendido por la hija de su ex pareja. Según la versión del hombre, se había acercado a entregarle papeles a la víctima, y para la Fiscalía, Farías incumplió la orden de prohibición de acercamiento dictada por el juez de Familia, Santiago Huaiquil, y que no podía acercarse al domicilio de su ex pareja en un radio de 400 metros.

Ese mismo domingo, pero por la noche, el acusado regresó al domicilio rompió el ventanal de un baño e ingresó a la casa. En la habitación estaba la víctima con su actual pareja y Farías se abalanzó sobre ella y la amenazó diciéndole: “te voy a matar hija de puta”, y el propinó múltiples lesiones al otro hombre.

Las representantes fiscales detallaron las evidencias documentales colectadas en la investigación, y adelantaron que solicitarían la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional contra el imputado.

Por su parte, el defensor público Marcelo Catalano no se opuso a las presentaciones y pedidos fiscales. Agregó que pedirá que el juicio se divida en dos etapas.

El magistrado elevó las causas a juicio y estableció que la calificación de los delitos serán desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio y amenazas en perjuicio de Farías. Ahora la Oficina Judicial deberá designar al magistrado y la fecha del debate.