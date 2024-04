Irán atacó a Israel con más de 100 drones

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque, marcando una escalada de imprevisibles consecuencias en la región. El Ejército israelí advirtió que los vehículos no tripulados tardarán “varias horas” en llegar al país y que la Fuerza Aérea de Israel los está rastreando a fin de interceptarlos. Milei regresa de urgencia a la Argentina desde EE.UU.

Irán anunció el lanzamiento de una ronda de misiles balísticos contra Israel.

Las Fuerzas Armadas de Teherán anunciaron el lanzamiento de una “primera” ronda de misiles balísticos contra Israel, según publicó la agencia de noticias oficial IRNA, que podrían alcanzar el territorio en tan solo 15 o 20 minutos a diferencia de los misiles de crucero, que tardan unas tres horas en llegar a destino. Asimismo, el medio indicó que estarían orientados “al interior de los territorios ocupados y las posiciones del régimen sionista”.

No obstante, The Times of Israel aseguró: “no hay información que indique que se hayan lanzado misiles balísticos desde Irán hacia Israel”.

MILEI SUSPENDIÓ SU VIAJE

El presidente argentino Javier Milei suspendió este sábado su viaje a Copenhague por el posible comienzo de la guerra de Irán contra Israel.

El presidente decidió regresar el domingo a Buenos Aires ante la posibilidad de sufrir un ataque terrorista en Europa como consecuencia de su apoyo irrestricto a Israel y su alianza estratégica con Estados Unidos.

El jefe de Estado y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, analizaron la situación en Medio Oriente y la posición del Gobierno frente al terrorismo internacional financiado por Teherán, y resolvieron cancelar la visita formal a Dinamarca.

“Se ponía al presidente en una posición de extrema debilidad, y por eso vuelve a Buenos Aires”, aseguró a Infobae un importante miembro de la comitiva oficial.

El presidente decidió crear dos comité de crisis para monitorear la guerra ilegal que desató Irán contra Israel. Milei instruyó a la canciller Diana Mondino para que tome contacto con sus pares de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia e Israel con la finalidad de coordinar acciones comunes y cruzar información de inteligencia que es clave para definir las próximas acciones de la Casa Rosada.

Milei viaja este domingo a Buenos Aires, y ordenó que los dos comités ya estén funcionando cuando aterrice en Ezeiza.

Además, el presidente volvió a consultar respecto a los niveles de seguridad de sinagogas, clubes y colegios judíos en la Argentina, y la respuesta fue a tono con las circunstancias. “Están todos los sitios con el máximo nivel de seguridad”, informaron a Milei desde Buenos Aires.