Irán extiende la guerra: atacó Emiratos Arabes Unidos y arden instalaciones petroleras

Enormes columnas de humo se alzaban este sábado desde un zona en la que Emiratos Arabes alberga un gran terminal de almacenamiento y exportación de crudo.

Densas columnas de humo negro se elevaban este sábado sobre una importante instalación petrolera de Emiratos Árabes Unidos, pudieron comprobar los periodistas de la agencia AFP, luego de que misiles iraníes atacaran nuevamente infraestructuras de hidrocarburos de otros países vecinos del Golfo Pérsico.

El humo procedía de Fuyaira, donde se encuentra un importante puerto en el que los ataques iraníes ya han tenido como objetivo un centro de almacenamiento y comercialización de petróleo.

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este sábado que consideran los puertos de Emiratos Árabes Unidos "como objetivos legítimos" y un rato antes del ataque habían pedido a los habitantes de la zona del ataque que se mantengan alejados de ellos. Fue en el marco del decimoquinto día de la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

"Informamos a los dirigentes emiratíes de que la República Islámica de Irán considera como derecho legítimo defender su soberanía nacional y su territorio atacando con misiles los objetivos enemigos estadounidenses situados en los puertos, muelles y escondites del ejército estadounidense" en Emiratos, declaró en un comunicado el centro de mando conjunto Khatam al Anbiya.

El texto, difundido por la televisión pública, instaba a la población civil de EAU a "evacuar" estas zonas.

La guerra en Oriente Medio entra este sábado en su tercera semana sin señales de un final cercano. El conflicto escaló tras los ataques de Estados Unidos contra la isla de Jark, un enclave estratégico para las exportaciones petroleras de Irán. Fue el 28 de febrero cuando EE.UU., junto a Israel, bombardearon numerosas infraestructuras en Irán, en las que murió el líder supremo Alí Jamenei. Desde entonces, la guerra se extendió por la región y provocó una escalada del precio del petróleo, con graves consecuencias para la economía mundial.

Ninguna de las partes parece ceder y cada día se registran nuevos ataques acompañados de declaraciones belicistas. El balance supera el millar de muertos, la mayoría en Irán, según las autoridades locales.

Tras un despliegue militar sin precedentes desde hacía décadas, Estados Unidos prevé enviar nuevos refuerzos, según la prensa estadounidense. El New York Times habla de unos 2.500 marines y tres barcos más, y el Wall Street Journal anuncia la movilización del buque de asalto "Tripoli", con base en Japón.

A todo esto, la embajada de Estados Unidos en Bagdad volvió a ser blanco de un ataque este sábado, esta vez con un dron. A la vez, bombardeos contra un grupo armado proiraní en la capital iraquí dejaron dos muertos, de acuerdo con fuentes de seguridad.

En Irán, Estados Unidos bombardeó la isla de Jark, situada a unos 30 kilómetros de sus costas, donde se encuentra la mayor terminal de exportación de petróleo del país, clave para su economía. Aunque Donald Trump dijo haber "destruido por completo" objetivos militares en la isla, donde se escucharon hasta 15 explosiones, la agencia de noticias iraní Fars niega que hubiera infraestructuras petroleras dañadas.

Trump afirmó que atacará objetivos petroleros allí "si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para obstaculizar el paso libre y seguro de los barcos en el estrecho de Ormuz". Este estrecho, por el que transita habitualmente el 20% de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán.

Teherán respondió a las amenazas asegurando que está dispuesto a "reducir a cenizas" las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Próximo.

EL DESAFIO DE IRAN

En dos semanas de ofensiva, Estados Unidos e Israel aseguran haber debilitado considerablemente a la república islámica, eliminando a varios de sus líderes y atacando infraestructuras estratégicas. En su red Truth Social, Trump afirmó que Irán está “completamente derrotado” y pidió “un acuerdo”. Sin embargo, Teherán no parece doblegarse.

El viernes, en señal de desafío, responsables iraníes desfilaron en pleno centro de Teherán con motivo de una marcha propalestina, a pesar de ataques "a corta distancia" del lugar, según la televisión estatal iraní.

Trump ha advertido que Estados Unidos golpeará a Irán "muy fuerte durante la próxima semana", mientras Israel continúa sus ataques. Razón por la cual, este sábado, el ejército israelí pidió a los habitantes que abandonen algunos barrios de la ciudad Tabriz, en el noroeste de Irán, ante la previsión de operaciones militares. Advertencia que tiene pocas posibilidades de ser leída por los habitantes ya que internet lleva dos semanas bloqueado en Irán.

Los países del Golfo siguen siendo el objetivo de las represalias iraníes por sus vínculos económicos con Estados Unidos y la presencia de bases estadounidenses.

En Líbano, otro de los escenarios de la guerra, al menos 12 miembros del personal de un centro sanitario murieron en un ataque israelí en el sur del país, según el Ministerio de Salud.

El movimiento proiraní Hezbolá arrastró a Líbano al conflicto el 2 de marzo, cuando lanzó misiles contra Israel para vengar la muerte de Alí Jamenei. Desde entonces, los ataques israelíes en territorio libanés han dejado más de 773 muertos, entre ellos 103 niños, y más de 800.000 desplazados, según el último balance oficial del gobierno.

Este sábado, el presidente francés Emmanuel Macron instó a Israel a mantener “negociaciones directas” con Líbano. “Ya no hay seguridad (...) Nunca se sabe de dónde vendrá el próximo ataque”, lamentó una habitante al norte de Beirut, Hanadi Hachem, de 50 años.

Un cuartel general de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul), desplegada en el sur del país desde 1978, también fue atacado, según la agencia estatal ANI.