Israel denunció que uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamás no es de ningún rehén

Israel denunció este miércoles que uno de los cuatro cuerpos retenidos en Gaza entregados por Hamás no corresponde a ningún rehén, según reveló el análisis forense.

“Tras completar los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no se corresponde con ninguno de los rehenes”, informó el Ejército israelí en un comunicado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigió a Hamás cumplir con los requerimientos del acuerdo de alto al fuego.

El lunes, Hamás devolvió los cuerpos de cuatro secuestrados, junto con otros veinte cautivos sobrevivientes, como parte de un acuerdo de alto al fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y presos palestinos.

Informaciones posteriores dieron cuenta de la entrega de los segundos cuatro restos de rehenes, en la noche del martes, de acuerdo con los últimos cables de la agencia de noticias Xinhua.