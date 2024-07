Iturrioz le quitó trascendencia a la denuncia

Este martes amaneció en la región con la denuncia de un suboficial del Ejército de que anoche un chico le dijo “soy Loan”, en la esquina de Alem y San Martín. Lejos de actuar, el denunciante dejó ir al supuesto nene desaparecido en Corrientes desde hace 40 días, junto a un hombre de alrededor de 40 años. Eso sí, hizo la denuncia, intervino el fiscal federal Norberto Bellver y se hicieron controles vehiculares en la ruta 3, en sus cruces con la 26 y con la 39.

En este contexto, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut sostuvo que el gobierno que integra brindó “todas las herramientas y los recursos necesarios para la puesta en marcha de distintos operativos”.

No obstante, el funcionario señaló que “con mi experiencia, me parece una pista equivocada; no brindada desde la mala fe, si no desde el afán que tenemos todos de colaborar con una investigación que ha tomado ya trascendencia nacional”.

Con lógica, resaltó Iturrioz que “ciertamente se me hace muy difícil que alguien desaparecido a 2.600 kilómetros, cuya imagen es ampliamente conocida, se pasee libremente, y sin tratar de disimular su apariencia, en una zona céntrica de Comodoro Rivadavia, donde hay una concentración de transeúntes. Me parece medio ilógico,

Insisto, pero aun así nosotros tenemos la obligación de investigar cada denuncia y darle certezas a nuestra población”.

Según el parte de prensa del Gobierno provincial conocido poco después de las 18, el ministro refirió que "las imágenes que ya se analizaron son de dos cámaras de un local comercial. Nadie reconoce al adulto como un vecino de la zona; al menos no aquellos que tuvieron contacto con las imágenes, pero al mismo tiempo la edad del menor en el video no parece coincidir con la edad de Loan”.