Ivana Nadal comparó violaciones con insultos en redes

Ivana Nadal vuelve a estar en el ojo de la polémica tras publicar un video Instagram en el que promocionaba la espiritualidad y el amor -como suele suceder en sus últimas publicaciones desde hace un tiempo- y, en esta oportunidad, comparó a los violadores con los haters de las redes sociales.

“Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue cómo se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a ser eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”, sostuvo Ivana.

En el video, Ivana se refirió a los violadores como “todas esas almas” que fueron juzgadas y lanzó: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales (sic). Todos están dando maldad al mundo”.

El video dura casi 30 minutos y fue publicado hace seis días. Sin embargo salió a la luz luego de que un repudiable fragmento llegara a Yanina Latorre, quien lo publicó en Twitter.

En Twitter, Latorre no pudo contener su furia ante los dichos de Nadal y la criticó con dureza: “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales”, escribió.

Y agregó: “¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo, sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?”.

Lejos de hacerse cargo de sus palabras, Nadal optó por seguir predicando “la buena energía” e incluso agradeció “los mensajes de amor y el apoyo”: “Realmente estoy conectada conmigo misma, con lo que vivo, lo que siento, lo que soy. Y estoy orgullosa de sentirme en evolución, dándome cuenta de que un montón de las cosas que tenía impuestas en mi vida aprendí a soltarlas. Y que mi vida es mía y nadie puede decirme cómo sentirme, ni siquiera cómo debería sentirme a partir de determinada situación”.