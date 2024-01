Duke formaba parte de una brigada de agentes secretos junto con Gaucho y Nancy, de Argentina; Sofía, de España; Lair, de Israel; y Molo, de México. Juntos resolvían delitos, estafas y atentados que ponían en riesgo la seguridad mundial. Debido a una operación fallida en la que murió su hermano, Duque decidió retirarse y aislarse. Pero el secuestro de su sobrina lo lleva volver a la acción y lo obliga a robar una fórmula científica como parte del rescate. Desde Jaque Mate, su guarida secreta, Duque reúne a sus excompañeros y se desencadena una feroz carrera contra el tiempo, en la que deberán desplegar sus habilidades y talentos, planificando cada movimiento para poder estar siempre un paso delante del oponente.

“Esta película implicó para nosotros, como productores, el compromiso que está siempre presente en cada una de nuestras producciones: alcanzar el nivel más alto que el género y la historia en particular requieran”, ha dicho Juan Pablo Galli, director general en Patagonik. “En este caso, el compromiso traía un componente extra, que lo volvía tal vez más desafiante: volver al género de acción, el cual hacía tiempo que no transitábamos, y reencontrarnos con la exigencia distinta y única que implica producir cada escena de acción, con la sensación de vértigo constante que este tipo de proyectos requiere. Junto con Prime Video, logramos formar un seleccionado de los mejores artistas y especialistas para la acción, y convocamos al mejor talento para hacer brillar la línea de comedia, muy preponderante en la historia”.

El filme marca el regreso de Jorge Nisco a la dirección en el cine de acción, género en el que debutó con la serie de TV “Poliladron” y la película “Comodines”. Estas realizaciones, al igual que “Jaque Mate”, tuvieron a Suar como protagonista. La película también representa la vuelta de Suar a la actuación cinematográfica. Esta comedia de acción, de ritmo vertiginoso y con variedad de efectos visuales y sonoros, fue realizada durante un año. Llevó nueve semanas de rodaje y se filmó en la provincia argentina de Mendoza, en las localidades de Potrerillos, Tunuyán y Valle de Uco, y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Más de 26 años después de haber hecho “Comodines”, Amazon me brinda esta posibilidad con la idea de Adrián Suar de volver a hacer una película de acción”, dice Nisco. “Cuando Adrián me convocó y me dijo lo que quería hacer, me dio bastante gracia. “¡Pasaron muuuchos años!”, le dije. “¡Sí, pero nosotros estamos cada vez mejor!” me respondió. A partir de ahí hubo un acuerdo total para su disponibilidad en las escenas de acción. Estuvo muy afilado, atento y con mucho entrenamiento. Con Patagonik a cargo de la producción, empezamos con la película hace más de un año. Tuvimos nueve semanas de rodaje, bastante tiempo para la preproducción y mucha posproducción. Llevó un trabajo muy grande porque cuenta con todo tipo de efectos, tanto en el set como digitales”.

CINE COLISEO (25 Y 31 DE ENERO):

19:45 HS. JAQUE MATE (2D EN CASTELLANO)

Título original: Jaque Mate

Género: Thriller, acción, comedia

Origen: Argentina

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 44 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Jorge Nisco Dirección de escenas de acción: Federico Cueva

Guión: Leandro Calderone

Producción: Adrián Suar, Juan Pablo Galli, Juan Vera, Christian Faillace

Música: Alejandro Kauderer, Ignacio Tomás Gabriel

Fotografía: Guillermo Nieto Montaje: Francisco Freixá

Protagonistas:

Adrián Suar, Maggie Civantos, José Eduardo Derbez, Tsahi Halevi, Benjamín Amadeo, Charo López, Diego Cremonesi, Mike Amigorena, Mariel Fernández, Fiorella Indelicato