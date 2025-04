Javier Milei anuncia su retiro de la política tras un potencial segundo mandato

Este 15 de abril de 2025, Javier Milei, presidente de Argentina, mostró un entusiasmo palpable al celebrar un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye una deuda adicional de 20 mil millones de dólares. Además, se destacó el levantamiento parcial del cepo cambiario, instaurado por el anterior gobierno de Mauricio Macri en 2019, y la nueva devaluación del peso, que podría generar un repunte en la inflación.

Milei, en una conversación con el vocero presidencial extraoficial Alejandro Fantino, expresó su confianza en ser reelegido en 2027, afirmando: "Terminado el 2031 no me ven más el pelo. Desaparezco. Me voy al medio del campo, solo, con mi perro". Esta declaración sugiere que ya considera su futuro después de un posible segundo mandato, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito político.

A lo largo de la conversación, Milei intentó transmitir un mensaje de optimismo en medio de la crisis económica que afecta a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables del país. Sin embargo, estos cambios en la política económica han generado incertidumbre y preocupación en la población. Fantino, por su parte, halagó la decisión de Milei de no querer permanecer en la política por décadas, destacando que eso lo diferencia de otros políticos.

En cuanto a la devaluación, a pesar de la subida del 15% en el tipo de cambio, Milei aseguró que "no es devaluación", argumentando que la banda inferior se mantiene por debajo del dólar oficial anterior de 1.100 pesos. A pesar de sus afirmaciones, el tipo de cambio se acerca más a la banda superior de 1.400 pesos. Milei también mencionó que los factores monetarios están alineados para que el tipo de cambio caiga, y expresó su intención de comprar dólares cuando el tipo de cambio alcance el valor de la banda inferior.