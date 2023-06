Jesica Cirio: "no entiendo por qué esta difamación"

Este domingo, Jesica Cirio se refirió a los rumores que circularon en los últimos días sobre el posible final a fin de año de La Peña de Morfi. La noticia difundida por algunos medios indicaban que el ciclo creado por Gerardo Rozín llegaría a su fin y Telefe ya habría decidido la fecha del último programa, así como también quién estará al frente de la conducción hasta el final del ciclo, tras haber desvinculado a Jey Mammon luego de la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto.

Todo comenzó cuando uno de los clásicos cocineros del programa Santiago Giorgini aclaró, mientras realizaba una preparación, otro rumor que se había dado a conocer en la semana que señalaba su desvinculación del programa.

“Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado”, comenzó diciendo. “Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar”, expresó con humor el chef, pero un poco molesto por la difusión de la noticia, aunque reveló: “Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada”.

Inmediatamente, Jesica Cirio se acercó a la cocina para aclarar también la situación del programa y pidió “un segundo” tras las palabras de Giorgini. “No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, manifestó la modelo y conductora.

“Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo”, concluyó Cirio.

Recordemos que Jey Mammon fue suspendido por Telefe de la conducción de La Peña de Morfi, luego de que adquiriera estado público una grave denuncia judicial contra el presentador que había realizado Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. El canal eligió que Georgina Barbarossa junto a Jesica Cirio siguieran adelante con el ciclo musical.

En las últimas semanas, la modelo y conductora habló sobre la posibilidad de que su por ahora excompañero vuelva a la conducción del programa. “No lo sé si volverá a la televisión. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender”, dijo. “Estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan. Fue todo muy inesperado, muy triste”, agregó.

“Con Jey hablé en ese momento y ahora en este tiempo no volvimos a hablar”, puntualizó Jesica acerca del vínculo que mantiene con el músico, a la vez en que confesó cuánto la movilizó el hecho de que la denuncia tomara estado mediático. “Me afectó por todo lo qué pasó, por el programa. Por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa... Por donde lo mires es una situación muy complicada”, cerró Cirio en diálogo con Radio Zónica.

