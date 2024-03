Jimena Monteverde reveló la fuerte interna que tuvo con Maru Botana

¿Qué pasó entre Jimena Monteverde y Maru Botana?

El debate sobre este conflicto comenzó cuando al aire de Socios del Espectáculo (El Trece), la chef que actualmente se encuentra en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, hizo referencia a Coco Carreño, su compañero, y los panelistas quisieron saber la guerra de los encargados de la cocina.

"Esa dupla con Coco es imbatible", expresó Adrián Pallares. Sin embargo, Paula Varela la puso en aprietos y lanzó: "Se lo robaste a Maru (Botana)".

Luego, el conductor le preguntó si fue parte de aquella pelea y la cocinera contestó: "Lo de Maru fue raro". Posteriormente, el presentador de televisión detalló que todo el conflicto comenzó cuando Coco y ella iban a estar en América TV, motivo por el que Maru Botana se habría enojado.

"¿Pero viste que yo siempre siento mucho la energía y creo mucho en la energía de la vida, y por algo pasan las cosas?", aclaró Jimena.

En ese sentido, Pallares continuó dando detalles de lo sucedido: "Aclaremos que ustedes estaban adentro de un proyecto y ella era la cocinera los fines de semana".

Sin embargo, Monteverede lo retrucó: "Nosotros estábamos en Cocina sobre ruedas y ella quería su horario de lunes a viernes, pero como nuestro programa funcionaba bien, querían hacerlo en la semana también, además de un especial los domingos".

Por este motivo, Nancy Duré se metió en la conversación y le consultó si Maru fue la persona que los había bajado del programa.

Finalmente, Jimena Monteverde se sinceró sobre su interna con Maru Botana y concluyó: "Ella pidió exclusividad. Siempre me sentí una boluda porque a veces uno en televisión tiene que ser malo… no malo, sino imponerse. Yo siempre creo en la palabra de la gente y creo en la buena onda, ahora no tanto".