Joaquín Furriel: "El Estado tiene que volver a estar presente"

Hace unas semanas, el actor y protagonista de la película "Descansar en paz" ganó un premio en el Festival de Málaga, en España, y cuando subió al escenario lanzó un duro mensaje contra el presidente de la Nación: "La cultura existe para poder armar nuestra identidad, sin cultura no hay identidad".

Tras el revuelo, Joaquín Furriel dialogó con la periodista Fernanda Arena para C5N y volvió a referirse a las medidas de Javier Milei: "Las democracias en todo el mundo occidental están viviendo un momento muy difícil y creo que los partidos que siempre se jactaron de ser muy progresistas muchos no la han visto venir o muchos son parte del problema de que la democracia esté cuestionada".

"El neoliberalismo no es un fenómeno nuestro, propio, está ocurriendo hace tiempo. Nuestro actual presidente no nació de un repollo, es un hijo fiel de todos los errores que cometieron todos los gobiernos anteriores de diferentes signos políticos", analizó.

"Ver que hoy cada persona que está en desacuerdo con las políticas culturales del actual gobierno tenga que salir a aclarar, como yo, que toda mi vida tuve actividad privada pero mi formación fue estatal... En el caso del Incaa y el Gaumont tenés desde Mirtha Legrand pasando por no sé quién, es porque evidentemente no tiene que ver con lo ideológico sino con lo simbólico", se quejó Furriel sobre las críticas que le hacen por no estar de acuerdo con el Gobierno.

"En ese 'que se vayan todos' ya no es la dirigencia política en un amplio margen. Sino además se sumó el Estado, que era algo que para nietos como yo, que tuvieron abuelos y padres que han valorado tanto lo que el Estado ha dado, es donde me pregunto en qué momento no nos dimos cuenta que uno de los temas para hablar era que el Estado tiene que volver a estar presente de una manera sana porque si no empieza a pasar esto", concluyó Joaquín Furriel.