Jorge Michiardi vuelve a la competencia en el plano internacional

El esgrimista en silla de ruedas estará con el seleccionado argentino en el Campeonato de las Américas de Para Esgrima en San Pablo, Brasil.

El esgrimista en silla de ruedas de Comodoro Rivadavia, Jorge Michiardi, estará junto con el seleccionado argentino, en el Campeonato de las Américas de Para Esgrima 2026, a disputarse en la ciudad de San Pablo, Brasil del 27 de octubre al 1 de noviembre.

El llamado Campeonato Panamericano reunirá a los mejores tiradores en silla de ruedas del continente y abrirá oficialmente el ránking clasificatorio para el ciclo de competencias internacionales, entre ellos los próximos Juegos Paralímpicos.

Michiardi, quien hace años viene de competir a nivel nacional e internacional, regresará tras un párate de tres años que lo tuvo alejado de la actividad. El esgrimista es acompañado por el Ente Comodoro Deportes.

El deportista local viene siendo parte del seleccionado argentino de Para Esgrima desde el año 2010, en las modalidades de florete y espada. Hasta el 2023 pudo competir en el plano internacional y en ese último torneo, por equipo, logró obtener grandes resultados en armas de florete y espada.

“Actualmente solo compito a nivel nacional donde la exigencia no es tan grande como competir en alto rendimiento como lo hacía en años anteriores”, confesó Michiardi.

Sin embargo, este Campeonato de las Américas de Para Esgrima 2026, que se llevara adelante en San Pablo, Brasil del 27 de octubre al 1 de noviembre “representa un nuevo desafío personal por cuanto competiré, nuevamente, en el plano internacional. Las expectativas personales son la de estar en este torneo, porque el nivel es alto y yo no compito desde hace más de tres años, pero el solo hecho de poder estar integrando la Selección Nacional a los 65 años y representar al país es un verdadero orgullo” expresó el atleta.

Es que en este Campeonato Panamericano estarán los mejores tiradores en silla de ruedas del continente, entre ellos de Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina.

“Para estar lo más preparado posible estoy entrenando en Buenos Aires desde septiembre, con la complicación de que actualmente ya no se consigue alojamiento en el Hotel del CeNARD como en años anteriores, pero lo estoy solucionando quedando en la casa de un conocido” manifestó el comodorense previo a la cita internacional.

Sobre el final, agradeció el constante acompañamiento en su carrera deportiva al Ente deportivo municipal, sobre todo en estos momentos.

“Otra complicación para poder participar es el esfuerzo económico, porque el ENARD no cubre a ninguno de los atletas que participamos, ni siquiera a los becados. Pero, esto no lo hubiese podido realizar sin la ayuda de Comodoro Deportes, que desde hace años siempre me están acompañando, a ellos estoy muy agradecido” señaló el esgrimista y el más representativos de Comodoro en Esgrima Adaptada.