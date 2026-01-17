Jorge Newbery busca un valioso triunfo como local

Recibe este domingo a Boxing de Río Gallegos, en el arranque de las semifinales del Regional. El partido comienza a las 17.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Boxing Club de Río Gallegos por la semifinal de ida de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El partido, que se jugará en La Madriguera sin público visitante, dará comienzo a las 17 y tendrá una terna arbitral de Viedma, Río Negro. El árbitro principal será Danilo Viola, mientras que Rodrigo Moreno y Jonathan Balda, oficiarán como los asistentes de línea.

El “Lobo” viene de eliminar en cuartos de final a Deportivo Villalonga de Buenos Aires. Primero se impuso de local 3-0 y luego igualó sin goles en Villalonga.

De ese modo, el elenco que conduce Hugo Barrientos, se metió en las semifinales de la Región Patagónica.

Por su parte, Boxing dejó en el camino a Camioneros de Río Grande. El equipo de la capital santacruceña empató en la ida 1-1 en Tierra del Fuego, y en la vuelta, se impuso de local por 2-1.

Por su parte, en la otra semifinal, La Amistad de Cipolletti recibirá a Deportivo Roca en partido que dará comienzo a las 19.

Programa – Semifinales ida – Región Patagónica

DOMINGO 18

En Comodoro Rivadavia

- Jorge Newbery vs Boxing Club.

Arbitro: Danilo Viola (Viedma).

Asistentes: Rodrigo Moreno (Viedma) y Jonathan Balda (Viedma).

Cuatro árbitro: Agustín Linares (Viedma).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 17.

En Cipolletti

- La Amistad vs Deportivo Roca.

Arbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego).

Asistentes: Felipe Zonco (Coronel Dorrego) y Brian Romero (Coronel Dorrego).

Cuarto árbitro: Lucas De Dios (Coronel Dorrego).

Cancha: La Amistad.

Hora: 19.