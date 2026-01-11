Jorge Newbery es semifinalista del Regional

Empató sin goles con Deportivo Villalonga y en la quinta ronda lo espera Boxing de Río Gallegos. El “Lobo” jugó casi todo el partido con uno menos por expulsión de su arquero Lucas Rodríguez.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se clasificó este domingo para las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol al empatar sin goles ante Deportivo Villalonga, de Villalonga, provincia de Buenos Aires.

El partido revancha de cuartos de final, que se jugó en el estadio “Miguel Angel Recondo”, tuvo el arbitraje del bahiense Facundo Altuna.

El “Lobo”, que antes de los 15’ de la etapa inicial se quedó con un hombre menos por expulsión de su arquero Lucas Rodríguez, avanzó a la quinta ronda del certamen.

De ese modo, el equipo que conduce Hugo Barrientos, que en la ida se había impuesto como local 3-0, sigue firme en la competencia y su sueño de ascenso al Federal A se acrecienta cada vez más.

Su rival será Boxing Club de Río Gallegos, que derrotó de local 2-1 a Camioneros de Río Grande. Los goles del elenco de la capital santacruceña los marcaron Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe. El tanto de los fueguinos lo hizo Ismael Monte.

La otra semifinal, mientras tanto, la jugarán Deportivo Roca de General Roca y La Amistad de Cipolletti.

Roca, con dos tantos de Luciano Pereyra derrotó 2-1 a Atlético Regina de Villa Regina -descontó a través de Damián Quesada-, mientras que La Amistad -con goles de Mauro García y Nicolás Domínguez- empató 2-2 ante San Patricio del Chañar de Neuquén, que marcó a través de Matías González y en el descuento Enzo Jara.

………………

Panorama de Cuartos de final – vuelta

DOMINGO 11

- Boxing Club 2 (Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe) / Camioneros 1 (Ismael Monte).

Global: Boxing 3 / Camioneros 2.

- Deportivo Villalonga 0 / Jorge Newbery 0.

Global: Deportivo Villalonga 0 / Jorge Newbery 3.

- La Amistad 2 (Mauro García y Nicolás Domínguez) / San Patricio 2 (Matías González y Enzo Jara).

Global: La Amistad 4 / San Patricio 3.

- Deportivo Roca 2 (Luciano Pereyra 2) / Atlético Regina 1.

Global: Deportivo Roca 3 / Atlético Regina 2.

Foto: Prensa Jorge Newbery.