Jorge Newbery le ganó la semifinal de ida a la CAI

Jorge Newbery derrotó este domingo como local por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles, en duelo de equipos comodorenses, que correspondió a una de las semifinales de ida de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur de fútbol 2023-24.

El partido, que se jugó en ’La Madriguera’, sin la asistencia de público visitante, tuvo el arbitraje de José Díaz de la Liga de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

En el segundo tiempo, Claudio Ojeda, en un tiro libre, asistió a Valentino Bruggesser, y el delantero tandilense con un remate por abajo puso el 1-0 para el ’Lobo’.

Iban 20 minutos del complemento, y el dueño de casa, con una jugada preparada, pasó a ganar el partido jugado en el barrio 9 de Julio.

De esa manera, Jorge Newbery se quedó con el encuentro de ida de una de las semifinales de la Región Patagónica.

La revancha se disputará el próximo domingo en el Estadio Municipal Comodoro. El ganador jugará la final con el vencedor de la otra llave que animan Deportivo Rincón de los Sauces (Neuquén) y Deportivo Roca de Río Negro.

Síntesis

Jorge Newbery 1 / CAI 0

Jorge Newbery: Lucas Rodríguez; Ariel Rubio, Germán Martínez, Gastón Barrientos y Brian Fernández; Juan Schwazenberg, Isaac Esteche, Valentino Bruggesser y Nicolás Arrieta; Leonardo Valdez y Franco Domínguez. DT: Hugo Barrientos.

CAI: Luciano Guarracino; Maximiliano Paredes, Franco Flores, Ezequiel Llesona y Mateo Zapata; Luciano Contreras, Matías Godoy, Santiago Vidal y Luis Oyarzo; Agustín Braure y Joaquín Abarzúa. DT: Nicolás Segura.

Gol ST: 20’ Valentino Bruggesser (JN).

Cambios ST: al inicio Claudio Ojeda x Schwazenberg (JN), 14’ Valentín Pesse x Abarzúa (C) y Agustín Jara x Oyarzo (C), 15’ Tahiel Cárcamo x Arrieta (JN), 38’ Gabriel Navarro x Bruggesser (JN), 40’ Nasael Quesada x Godoy (C).

Amonestados: Esteche, Fernández (JN). Flores, Zapata, Llesona, Guarracino (C).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: José Díaz (Villa Mercedes, San Luis).

Cancha: Jorge Newbery.