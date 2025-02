Jorge Rial confesó quién llevó a su hija Morena a la debacle

Luego de ver a su hija tras las rejas y su apellido involucrado en un delito, Jorge Rial decidió tomar cartas en el asunto y ayudar a que Morena abandone la cárcel. En este contexto, antes de eso, se animó a analizar el presente de su hija y trató de averiguar cuál es el origen de su debacle.

Es que, más allá de haber ayudado a que saliera de prisión, Jorge Rial se mostró con el deseo de dar con el problema real de su hija. En este contexto, expuso que hay ciertos problemas que Morena Rial debe solucionar en su entorno, ya que considera que algunas personas la llevaron por mal camino.

De este modo, días antes de sacar a su hija de prisión, el conductor reveló que el verdadero motivo por el que se metía a ayudar era por el bien de su nieto: “A esta hora mi nieto (Amadeo, el segundo hijo de Morena), ya está conmigo. Está protegido y tranquilo. Para mí hoy la prioridad era él, un bebé inocente de cuatro meses, que no eligió nada”.

“Yo lo que quiero es que esté conmigo, que soy el abuelo, y que lo voy a proteger con mi vida. Y también, pese a todo, voy a seguir apoyando a Morena, en el sentido que si sale de esta y quiere volver al buen camino”, remarcó sobre la necesidad de que su hija se aleje del ambiente de la delincuencia.

“Ella tuvo las oportunidades que muchos no tienen, podía seguir el camino que quisiera. Estudiar cualquier cosa que hubiera elegido, estar donde quisiera, pero bueno, tomó esa decisión y las malas compañías”, lanzó sobre cómo Morena Rial se involucró sola en los problemas.

De este modo, analizó quién pudo haber sido la persona que la arrastró al mal camino de la vida: “Qué sé yo. Quién le abrió la puerta del infierno no sé quién fue, pero ella se sintió, durante mucho tiempo, cómoda en ese infierno. Ojalá que esto, que es durísimo la haga recapacitar. Tiene dos hijos que la necesitan”.

“Yo venía hablando estos días con ella, y me había dicho que quería trabajar. Igual todo esto desde el amor pero con una prudencial distancia, porque no es la primera vez que yo escucho eso. Cuando ella tomó la decisión de ir por otro lado, yo me abrí porque también lo sufrí”, aseguró.

En este contexto, en reiteradas ocasiones Jorge Rial remarcó que el entorno de Morena no es el adecuado, ya que hubo varias personas que se le pegaron y la guiaron a un camino oscuro. Si bien no dio nombres, tiene bien identificados a quienes sólo están junto a ella por interés.