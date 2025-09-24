Jornada solidaria con show a beneficio del Hospital Regional

El espectáculo será en el Centro Cultural y tiene como finalidad reunir recursos de limpieza y librería para el Hospital Regional.

El próximo sábado se realizará una jornada solidaria organizada por la banda De Santo Nada y acompañada por la Secretaría de Cultura del municipio en el marco de su 20º aniversario.

Las actividades darán inicio a las 15:00 horas y comprenderán controles gratuitos de presión arterial, consejería de vacunación, evaluaciones de pies y plantillas a cargo de Ortopedia Díaz Vélez.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, sostuvo que “la decisión de De Santo Nada de celebrar sus 20 años con un show a beneficio refleja el compromiso de la banda con la comunidad”.

“Queremos que este aniversario sea una oportunidad para ayudar al Hospital Regional y promover el cuidado de la salud entre los vecinos”, señaló la funcionaria cultural que acompaña esta actividad.

“Invitamos a todos a acercarse, desde las 15:00, a participar de los controles gratuitos y disfrutar por la noche en el auditorio de este ciclo cultural que ofrece un espacio de reconocimiento al talento local”, apuntó Peralta.

Como entrada, se solicita la donación de elementos de limpieza o útiles de librería que serán entregados directamente al Hospital Regional. A las 19, en tanto, se realizará el show de la banda en el auditorio del Centro Cultural, con finalización prevista para las 21.