Tierrall celebró cuatro años de trayectoria con documental, videos y un ensayo abierto

La banda de metal comodorense presentó el sábado su primer mini-documental y tres videos oficiales, repasó su historia desde 2021 y compartió un ensayo abierto que mostró toda la potencia de su sonido.

El sábado 20 de septiembre, la sala de ensayo La Cueva de Palazzo fue escenario de una celebración muy especial para la escena del metal comodorense. Allí, la banda Tierrall —integrada por Gabriel “Paco” Solís en batería, Daniel Alvarado en guitarra y Marcos D’ Lucas en bajo— presentó su primer mini-documental y estrenó tres videos oficiales en una noche que combinó música, historia y una potente demostración en vivo.

Desde temprano, el ambiente fue de camaradería: músicos, amigos, seguidores y colegas compartieron anécdotas mientras se preparaba la proyección. El mini-documental repasó el recorrido de Tierrall desde su formación en 2021, cuando Solís y Alvarado —amigos de la infancia y compañeros de otras bandas— decidieron iniciar un proyecto “al 100”, como ellos mismos relatan. A ellos se sumó D’ Lucas, cerrando la formación definitiva.

Embed - TIERR`ALL - 4 años

“Queríamos armar algo serio, sonar bien, ser una banda que vaya para adelante”, cuentan en el material. Desde aquel primer ensayo en la casa de Solís, en septiembre de 2021, la banda priorizó el tiempo de ensayo y la construcción de un sonido propio antes de lanzarse de lleno a los escenarios. “Preferimos que cada paso sea firme y sin apuros, porque eso nos permite estar más relajados y sonar como un bloque”.

El documental también ahonda en el origen del nombre Tierrall, inspirado en la experiencia cotidiana de vivir en la Patagonia, donde el viento y el polvo forman parte del paisaje. “Queríamos algo que nos representara, que fuera una palabra común, pero con personalidad. Tierrall resume de dónde venimos y nuestra raíz patagónica”.

Musicalmente, la banda fusiona influencias diversas: thrash, hardcore y metal tradicional, con riffs elaborados y cambios de tempo que evitan la repetición. “Ningún tema suena igual a otro”. La composición surge muchas veces de un riff o de letras que escriben sobre vivencias personales, como en “El Legado”, inspirada en la memoria del padre de Marcos D´Lucas.

Embed - TERR´ALL - El Legado (en vivo)

Tras la proyección, llegó el momento más esperado: un ensayo abierto en el que el trío mostró en tiempo real lo que el documental había anticipado. Lo que en pantalla se veía potente, en vivo se multiplicó. Con una energía que hizo vibrar la sala, Tierrall desplegó un repertorio que viaja entre el peso del metal y la precisión de una banda que se conoce de memoria. Como broche de oro, invitaron a Martín “Burrito” Gianelli, cantante de 9000, para interpretar un cover de Arcada.

El público respondió con entusiasmo y no faltaron los agradecimientos de la banda para quienes los acompañaron en estos cuatro años. “Fue una noche con toda la energía que buscábamos compartir. Ahora estamos en plena grabación de nuestro primer disco y se vienen más fechas para llevar este proyecto a más escenarios”, adelantaron.

El mini-documental y los tres videos estrenados ya están disponibles en el canal de YouTube “tierrall oficial”, para quienes quieran descubrir o volver a revivir esta experiencia.