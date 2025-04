Juana Repetto habla sobre sus hijos tras su separación

Después de dos años de matrimonio, Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto, una noticia que fue confirmada por el panelista Pepe Ochoa en LAM. Según Ochoa, la pareja hizo grandes esfuerzos para mantener su relación, pero finalmente decidieron poner fin a su matrimonio al regresar de vacaciones en marzo.

Al enterarse de que la noticia se había filtrado, Juana se comunicó con Ángel de Brito para aclarar la situación. Con un toque de humor, la actriz expresó su frustración por ser tratada como "abandonada" tras haber lidiado con rumores de infidelidades durante años. “Lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años, es que ahora me traten de abandonada”, comentó.

El sábado anterior a la confirmación de la ruptura, Juana y Sebastián informaron a sus hijos, Toribio (8) y Belisario (3), que ya no estaban juntos. Según Juana, el deterioro en su relación no fue repentino, lo que considera positivo, ya que sus hijos “no están tan acostumbrados a estar con el papá”.

A pesar de que los niños han sentido la separación, Juana aseguró que están siendo acompañados y contenidos durante este proceso. “Es doloroso y voy a tener mis altibajos, pero estoy enfocada en trabajar y salir adelante”, afirmó la actriz, mostrando su determinación por mantener una actitud positiva.

Juana también destacó que la decisión de separarse se basó en la falta de alineación en sus prioridades y objetivos como pareja. A pesar de la ruptura, enfatizó que mantienen una buena relación y se comunican casi todos los días.

Con su enfoque en el bienestar de sus hijos, Juana Repetto continúa adelante, buscando construir un nuevo camino en esta etapa de su vida.