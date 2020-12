Jubilados provinciales acamparán frente al ISSyS en Comodoro

Son dos meses de atraso y un sinfín de promesas incumplidas. En los próximos días habría novedades del pago del medio aguinaldo, pero no alcanza. Es por eso que jubilados provinciales comenzarán un acampe fuera de las instalaciones del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) Chubut, en Comodoro Rivadavia, ante la falta de respuestas por parte de la administración de Mariano Arcioni.

Dante Rocha, referente de los jubilados de la Policía del Chubut, explicó: “hace bastante tiempo nos venimos movilizando de forma pacífica y ordenada. No hemos quemado cubiertas ni nada que haya perjudicado a la población. Todo tiene un límite y hay cosas que no se pueden seguir soportando”.

El sector de pasivos provinciales se movilizó el viernes hacia ISSyS para ver si tenían alguna respuesta a la nota de intimación. La respuesta la tendrían entre el lunes o martes junto al cronograma de pago de haberes. Sin embargo, los jubilados temen que el atraso del pago de sus haberes se extienda hasta enero.

Es por eso que el lunes, a las 5, comenzarán un acampe frente a la delegación local del ISSyS. El fin de semana será utilizado para organizar todo ya que tiene fecha de inicio, pero no de finalización. El reclamo se suma a la iniciativa que comenzó en Rawson, con la misma finalidad.

“Nos han empujado para tomar esta decisión. No queremos que, a partir de esta decisión, levantarnos una mañana y que un compañero no se pueda levantar. Ellos serán responsables porque nos empujan a esto. No da para más. Es momento de tomar decisiones que duelen pero que corresponde. Nuestras familias nos acompañan. Hay que arrancar una decisión política a partir de todos los aportes que hemos realizado toda la vida”, consideró Rocha.

“Hay que tener todas las medidas de protección para evitar cualquier tipo de desgracia. Hay que cuidarnos, pero debemos hacerla todos juntos porque, sino no nos van a solucionar nada. Tenemos que hacerle saber al gobernador que no soportamos más mentiras. Nos deben dos meses, pero nadie se ha encargado de desmentirlo. El gobernador no está debiendo y nos está debiendo mucho”, indicó el referente de los pasivos.