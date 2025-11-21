Juegos para toda la familia en el Parque de la Ciudad

El municipio comodorense concretó una jornada en torno a la promoción del derecho a jugar para todos los niños y sus familias. La propuesta, genera espacios seguros y de encuentro en diversos barrios, colaborando con asociaciones vecinales y centros comunitarios.

Este viernes por la tarde en el Parque de la Ciudad, se llevó a cabo el último encuentro de Recreación del programa “Girajuegos”. Se trata de un encuentro familiar que rota por los barrios de Comodoro Rivadavia y ofrece a la comunidad espacios gratuitos para disfrutar en familia de juegos para todas las edades.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, sostuvo: “el objetivo es poder mostrar la propuesta que tiene el municipio para los niños y las familias y de esta forma que la comunidad conozca las acciones que venimos llevando adelante todos los años a través de la de Girajuegos”.

“Durante todo el año trabajamos con en los diferentes espacios de la ciudad tales como vecinales, clubes e instituciones, priorizando las infancias y reconociendo al juego como un derecho esencial y vital de todas las personas. Es por eso que la propuesta siempre es para todas las edades y el encuentro de las distintas familias”, señaló Martínez

En este marco, valoró la jornada al mencionar: “le estamos dando un cierre a lo que tiene que ver con el programa previo al verano en un espacio extraordinario como lo es el Parque de la Ciudad y disfrutando el día de hoy. Con este programa, –resaltó-, las familias disfrutan de los espacios jugando, haciendo actividades, pintando, y haciendo actividades de forma gratuita que son para toda la comunidad”.

DERECHO A JUGAR

La coordinadora del programa de Recreación, Laura Mayorga, explicó: “una de las premisas es llevar el derecho al juego a todos los barrios, para que se visibilice, entendiendo que el derecho a jugar es para todos los niños y que se deben generar espacios seguros y de encuentro donde la comunidad pueda sentirse contenida y acompañada”.

“Nosotras siempre decimos que la invitación es abierta a todo público, ya que lo importante es que la familia también se sume a jugar con sus niños”, detalló Mayorga.

Y anunció: “durante el mes de enero y febrero, se realizarán jornadas en las plazas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, enfocados en el juego colaborativo e innovador, incorporando disciplinas como teatro, música y artes plásticas, con una visión comunitaria”.