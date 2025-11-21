Marcelo Chacoma perdió casi todas las instalaciones y la mayor parte de la arboleda tras el reciente temporal de viento. Necesita materiales para iniciar la reconstrucción y habilitó un alias para quienes puedan colaborar económicamente.

Un vecino de Comodoro solicita ayuda para reconstruir su chacra

Marcelo Chacoma, vecino de Comodoro Rivadavia, atraviesa una situación crítica luego de que el temporal de viento que afectó a la región provocara un incendio que destruyó por completo su chacra. El fuego arrasó gran parte de las instalaciones y dañó severamente la mayoría de los árboles del lugar.

Ante este panorama, Chacoma inició un llamado a la solidaridad para reunir materiales que le permitan comenzar la reconstrucción y recuperar lo poco que quedó en pie. Entre las necesidades más urgentes, detalló:

Mangueras de riego

Cables para electricidad, ya que el pilar quedó completamente quemado

Postes

Cualquier otro material que pueda ser útil para restaurar el predio y salvar los árboles que aún podrían recuperarse

Quienes puedan colaborar de manera económica pueden hacerlo a través del alias MARCE.ROCK.FUTBOL, a nombre de Marcelo Chacoma. También está disponible su número de contacto: 2974 77-6598.

“Toda ayuda suma y llega en un momento crítico”, expresó Chacoma en su mensaje de agradecimiento a la comunidad.