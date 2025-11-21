El Patagonico
Un vecino de Comodoro solicita ayuda para reconstruir su chacra

Marcelo Chacoma perdió casi todas las instalaciones y la mayor parte de la arboleda tras el reciente temporal de viento. Necesita materiales para iniciar la reconstrucción y habilitó un alias para quienes puedan colaborar económicamente.

Marcelo Chacoma, vecino de Comodoro Rivadavia, atraviesa una situación crítica luego de que el temporal de viento que afectó a la región provocara un incendio que destruyó por completo su chacra. El fuego arrasó gran parte de las instalaciones y dañó severamente la mayoría de los árboles del lugar.

Ante este panorama, Chacoma inició un llamado a la solidaridad para reunir materiales que le permitan comenzar la reconstrucción y recuperar lo poco que quedó en pie. Entre las necesidades más urgentes, detalló:

Mangueras de riego

Cables para electricidad, ya que el pilar quedó completamente quemado

Postes

Cualquier otro material que pueda ser útil para restaurar el predio y salvar los árboles que aún podrían recuperarse

Quienes puedan colaborar de manera económica pueden hacerlo a través del alias MARCE.ROCK.FUTBOL, a nombre de Marcelo Chacoma. También está disponible su número de contacto: 2974 77-6598.

“Toda ayuda suma y llega en un momento crítico”, expresó Chacoma en su mensaje de agradecimiento a la comunidad.

