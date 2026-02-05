Jueves con 21 grados de máxima

Este jueves se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, tornándose mayormente cubierto hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 21 grados, mientras que el viento soplará con intensidad moderada desde el sudoeste y sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Para el viernes se espera una jornada más templada y agradable. El cielo alternará entre parcialmente nublado y despejado, especialmente durante la noche. La mínima rondará los 16 grados y la máxima alcanzará los 22, con vientos que irán perdiendo intensidad a lo largo del día y rotarán levemente hacia el oeste en horas nocturnas.

El sábado marcará un cambio más notorio en el termómetro. Con nubosidad leve y persistente, se prevé un ascenso pronunciado de la temperatura, que irá desde los 19 grados en las primeras horas hasta una máxima cercana a los 29 por la tarde. El viento cambiará al sector norte y se intensificará hacia el cierre de la jornada, consolidando un escenario típicamente veraniego.