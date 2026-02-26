Jueves con 28° y cielo parcialmente nublado

La jornada se presenta estable y sin lluvias, con viento moderado del norte y oeste. El viernes mantendrá condiciones similares, aunque con nubosidad en aumento, mientras que el sábado estará marcado por ráfagas intensas y ambiente ventoso.

El jueves 26 de febrero se perfila como un día templado a cálido en Comodoro Rivadavia y zonas cercanas. La temperatura mínima fue estimada en 12°C y la máxima alcanzará los 28°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado durante toda la jornada según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana se prevén 17°C, con viento del norte entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h. Durante la tarde, el termómetro llegará a su pico de 28°C, con circulación predominante del oeste y velocidades similares. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 24°C, manteniéndose la nubosidad parcial y el viento sostenido. No se esperan precipitaciones en ningún tramo del día.

Para el viernes 27 se anticipa un leve descenso de la máxima, que rondará los 26°C, mientras que la mínima ascenderá a 18°C. La madrugada y la mañana transcurrirán con cielo algo nublado y viento leve a moderado del oeste. En horas de la tarde el viento volverá a intensificarse —con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h— y el cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente cubierto hacia la noche. Tampoco hay probabilidad de lluvias.

El sábado 28, en tanto, mostrará condiciones más inestables en términos de viento. Con una mínima de 18°C y una máxima de 25°C, el día comenzará mayormente nublado y evolucionará hacia un escenario ventoso por la tarde y noche. Se prevén vientos del oeste y sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta los 70 a 78 km/h en el cierre de la jornada. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10%.

De este modo, el tramo final de la semana estará dominado por temperaturas agradables y ausencia de lluvias, aunque con un progresivo incremento en la intensidad del viento hacia el sábado.