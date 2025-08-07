Jueves con cielo despejado y ascenso de temperatura

Comodoro Rivadavia disfrutará este jueves de una jornada con cielo mayormente despejado y un leve repunte en las temperaturas. El clima se presentará favorable para quienes realicen actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones.

Según el pronóstico, la mañana comenzará con una temperatura de 6 °C, con un cielo despejado que se mantendrá durante gran parte del día.

Se espera que la tarde sea el momento más cálido, con una máxima que alcanzará los 12 °C. Por la noche, la temperatura descenderá a 9 °C, con una ligera aparición de nubes.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste por la mañana con una velocidad de 13 a 22 km/h. Por la tarde y la noche, la intensidad disminuirá y la dirección rotará hacia el noroeste. No se esperan ráfagas significativas durante el día.