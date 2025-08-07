Jueves con cielo despejado y ascenso de temperatura

Según el pronóstico, la mañana comenzará con una temperatura de 6 °C, con un cielo despejado que se mantendrá durante gran parte del día.
Se espera que la tarde sea el momento más cálido, con una máxima que alcanzará los 12 °C. Por la noche, la temperatura descenderá a 9 °C, con una ligera aparición de nubes.
En cuanto al viento, se espera que sople del oeste por la mañana con una velocidad de 13 a 22 km/h. Por la tarde y la noche, la intensidad disminuirá y la dirección rotará hacia el noroeste. No se esperan ráfagas significativas durante el día.