Jueves inestable: anuncian lluvias y chaparrones durante toda la jornada

El pronóstico para este jueves 22 de enero anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática, con lluvias aisladas y chaparrones que se extenderán desde la mañana hasta la noche.

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 15 grados y vientos moderados del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento.

Por la tarde, el tiempo continuará inestable, con chaparrones y una temperatura máxima que alcanzará los 18 grados. El viento rotará al sector norte, manteniendo una intensidad similar a la de la mañana.

Hacia la noche, se prevé que persistan los chaparrones, con un descenso de la temperatura hasta los 14 grados y vientos del norte entre 13 y 22 km/h.