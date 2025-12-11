Jujutsu Kaisen: Ejecución

Desde el viernes 12 de diciembre se exhibe la película recopilatoria de la serie anime “Jujutsu Kaisen 2”, que compila el arco argumental “Shibuya Incident” y los primeros 2 episodios de su secuela “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1”.

Durante las celebraciones de Halloween en Shibuya, una misteriosa barrera cae sobre la multitud, atrapando a cientos de civiles. En medio del caos, el poderoso hechicero Satoru Gojo intenta rescatarlos, pero enfrenta enemigos letales decididos a encerrarlo. Paralelamente, Yuji Itadori y sus compañeros luchan en el devastador “Incidente de Shibuya”, que deja Japón plagado de regiones malditas bajo el plan del perverso Noritoshi Kamo. Comienza así el “Viaje de Aniquilación”, donde Yuta Okkotsu recibe la misión de eliminar a Yuji, desencadenando un épico enfrentamiento entre discípulos y destino.

El número de seguidores de “Jujutsu Kaisen” no ha dejado de aumentar desde la emisión de su primer episodio, y el público japonés es la verdadera prueba del éxito del manga: millones de lectores se han sumado a la obra más exitosa de la Weekly Shônen Jump, la revista antológica semanal de manga donde se publican otras exitosas franquicias como One Piece. El trabajo de Gege Akutami lleva en publicación desde marzo de 2018, y ya supera las 50 millones de copias en circulación, digitales incluidas.

En los 47 episodios que componen las dos temporadas ya vistas de la serie televisiva fuimos conocierndo las aventuras de Yuuji Itadori, un adolescente que, tras consumir uno de los dedos preservados de Ryomen Sukuna, se convierte en el receptáculo de este legendario y poderoso Espíritu Maldito. Para evitar la resurrección completa de Sukuna y proteger a la humanidad, Itadori se alía con una organización de hechiceros de jujutsu. Ellos combaten manifestaciones monstruosas de emociones humanas negativas, conocidas como Maldiciones, utilizando una fuente de energía paralela llamada Energía Maldita. La misión de Itadori es localizar y consumir los dedos restantes de Sukuna para, finalmente, acabar con la Maldición y con él mismo, evitando así una amenaza catastrófica para el mundo.

“Jujutsu Kaisen: Ejecución” mostrará, por primera vez en la pantalla grande, el arco del Incidente de Shibuya, la batalla más grande del animé hasta ahora, para luego conectar con los dos primeros capítulos de la tercera temporada. La historia se transforma así en una experiencia inédita creada especialmente para el cine. En “Culling Game” (conocido como “El Juego del Sacrificio” en español), el hechicero de grado especial Yuta Okkotsu protagonista de “Jujutsu Kaisen 0” entra en acción. Nombrado por los altos mandos del mundo jujutsu como el ejecutor de Yuji Itadori, Yuta debe alzar su espada contra él. La producción de la tercera temporada contará con el regreso de Shota Goshozono (quien dirigió “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie y Ranking of Kings”) del renombrado estudio MAPPA. Hiroshi Seko (conocido por “Dan Da Dan”) fue el encargado de supervisar y escribir el guion, mientras que los directores de animación Yosuke Yajima y Hiromi Niwa se destacaron en el diseño de personajes. La música de esta temporada está a cargo de Yoshimasa Terui.

CINE TEATRO ESPAÑOL (mie 17 de diciembre)

19:45 Hs. JUJUTSU KAISEN: EJECUCIÓN (2D subtitulada)

Género: Animé, fantasía, terror

Origen: Japón

Título original: Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins

Año: 2025 Formato: 2D Duración: 1 hora, 30 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Shta Goshozono

Guión: Hiroshi Seko en base al manga de Gege Akutami

Producción: MAPPA, TOHO Animation Música: Yoshimasa Terui

Fotografía: Teppei Ito Montaje: Keisuke Yanagi

Voces originales:

Junya Enoki (Yuji Itadori), Megumi Ogata (Yuta Okkotsu), Yichi Nakamura (Satoru Gojo), Junichi Suwabe (Ryomen Sukuna), Takahiro Sakurai (Kenjaku), Nobunaga Shimazaki (Mahito), Daisuke Namikawa (Choso), Asami Seto (Nobara Kugisaki), Yma Uchida (Megumi Fushiguro), Kenjir Tsuda (Kento Nanami), Mikako Komatsu (Maki Zenin)