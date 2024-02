Jujuy Jiménez recibió un regalo en casa de su hermana y casi desata un escándalo con su cuñado

Un admirador secreto de Sofía Jujuy Jiménez decidió enviarle unas rosas por el día de San Valentín. Sin embargo, en vez de llegar a su casa, llegaron a las de su hermana, en donde vive con su marido. Esto, sumado a que las iniciales de la tarjeta son un tanto confusas, provocó que su cuñado se imaginara una infidelidad por parte de Inés Jiménez.

“@sofijuok, casi me separo por vos”, fue lo primero que lanzó Inés, la hermana de Jujuy Jiménez para advertir que el regalo enviado a una dirección equivocada había provocado una fuerte discusión entre ella y su pareja, por lo que debieron aclarar lo que sucedió.

“Acá estoy con mi cuñado, quiero saber qué carajo pasó esta mañana, cuando recibieron el ramo”, comenzó relatando la modelo en otra storie en la cual se lo puede ver a su cuñado listo para tratar de contar sus sensaciones al imaginar que había descubierto una infidelidad.

“Me levanto, veo un ramo de flores con una inicial y con una frase, me recontra calenté, pero me recontra calenté”, comenzó siendo auténtico y sin temor a expresar lo que sintió en ese momento. Para colmo, ya había antecedentes que le hicieron ruido: “Encima ya había llegado tarde ella, punto en contra”.

En este sentido, al encarar a Inés para que le diera explicaciones al respecto, ella ya se imaginó por dónde podría llegar a venir el asunto: “Me dice: 'No, es de Sofi'”. Sin embargo, el cuñado de Sofía Jujuy Jimenez seguía desconfiando: “Me estás mintiendo, ¿por qué te llegan a vos? Esto es un admirador secreto, lo cual me rompe mucho”.

Al escucharlo, Inés se sumó: “¿Pero no confiás en mí?”. Tocando las fibras íntimas, no le dio más remedio que darle la derecha: “Confío, pero encima unas flores que están buenísimas”. A lo que la modelo se sumó: “Estaban buenísimas, altas rosas rojas divinas”.

Para cerrar, el marido de su hermana, terminó haciéndole un pedido: “La próxima, cuña, poné tu dirección”. A lo que Sofía Jujuy se defendió: “Bueno, deben haber contactado a la Inés”.

Pese a haber dado por terminado el tema, el cuñado siguió: “Yo todavía algo sospecho, se están cubriendo entre ustedes, esa inicial no me cierra porque no sé quién es”. A lo que Jujuy terminó pidiendo que aparezca el responsable: “¿Quién carajos mandó esas flores?”.