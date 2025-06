Julia Mengolini fulminó a Mariana Brey: "Es una tilinga"

Tras la fuerte opinión de Mariana Brey sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, Julia Mengolini estuvo en Blender y decidió apuntar sin filtros contra la panelista de A la Barbarossa.

La periodista no se limitó y tildó a la panelista de "tilinga" y comentó: “Entra a Duro de Domar después de que yo me hubiera ido y empieza a tomar mucho protagonismo su línea. Cuando vos tenés a alguien que tira este tipo de cosas, al final el eje lo pone ella”.

Pero eso no fue todo, ya que Julia Mengolini opinó sobre Mariana Brey: “Se hace famosa cuando toma posicionamiento político libertario y le toma el gustito a eso. Le tomó el gustito a ser una canalla. Porque además, como no tiene ni put* idea, porque en realidad en el fondo la política no le interesa, empezó a sobreactuar un posicionamiento, porque dijo: ‘Ah, esto me garpa’”.

"Mirá, tampoco lo quiero decir tan así. No es tan lineal de 'como son unos tibios, no los miro más' porque es verdad que los muchachos juegan a la pelota y la política es otra cosa, tan termo no soy", comenzó la periodista en su programa de Futurock y sumó: "Ahora bien, desde que gobierna Milei no es que yo soy infeliz porque encuentro la felicidad en otras cosas, pero se me empaña el recuerdo del festejo del mundial. Si encima después le sumas que la Scaloneta, bueno...".

Cuando le consultaron la razón, Julia Mengolini explicó al aire sobre el festejo de la Final del Mundo: "Porque esa gente con la que te abrazaste votó a la peor opción posible".