Julieta Prandi aseguró haber tenido contacto con extraterrestres

Julieta Prandi contó que tuvo contacto con extraterrestres y detalló el segundo a segundo de su sorprendente experiencia en Villa Carlos Paz, Córdoba.

En su ciclo Es Por Ahí, la actriz y conductora reveló: “A finales de febrero de 2020 decidí subir al Cerro Uritorco. Éramos cuatro personas y el guía. Fuimos a eso de las 4:30 para subir a la cima, todos siguiendo al guía por un camino sinuoso, trepando rocas y con mucho frío”.

Como ella era la última de la fila, Julieta contó que comenzó a sentir una presencia atrás suyo: “Empecé a sentir pasos clavados en la tierra. Yo frenaba, me daba vuelta y nada. Seguía caminando y otra vez los pasos. No los escuchaba nadie más, solo yo”. Fue entonces que contó que el guía le dio a entender que había entrado en contacto con seres extraterrestres. “Sí, por supuesto... están acá”, fue la tajante respuesta del hombre.

Julieta Prandi aseguró que esa experiencia fue transformadora para ella y que, pese al miedo que sintió en un primer momento, tuvo un impacto positivo en su forma de ver las cosas: “Bajé distinta, vibrando distinto, creyendo en mí, como más segura”.

Tras descender del Cerro Uritorco, la actriz tuvo una necesidad enorme de comprar una piedra de cuarzo y quedó descolocada con el intercambio que tuvo con el vendedor: “Me dijo ‘vos sabés’. Entonces le dije ‘¿yo sé qué? Bajé del cerro y tengo ganas de tener un cuarzo. Me dijo ‘mirá, si vos no sabés nada y bajaste del cerro Uritorco y me estás pidiendo un cuarzo, yo te felicito porque algo pasó ahí arriba...”,

“Después me dijo que los que sabemos, sabemos que algo muy fuerte se viene y solamente aquellos que tengan el cuarzo van a estar protegidos”, cerró Julieta Prandi estremeciendo a sus compañeros con la historia.