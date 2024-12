Karina Milei intimó a Rolando Graña por audios de Edgardo Kueider

En medio del escándalo que generó la detención del senador peronista devenido en aliado clave de Javier Milei, Edgardo Kueider, cuando intentaba ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar, Karina Milei demandó al periodista Rolando Graña.

Los coletazos del escándalo de Kueider siguen sacudiendo al oficialismo que presuroso intentó sin éxito desligarse de su aliado en el Senado y ahora involucraron a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente de la Nación.

Karina Milei demandó este martes a Graña y le exigió 5 millones de pesos luego de que el periodista difundiera una serie de audios entre el senador Kuider y una mujer llamada "Karina". Graña aseguró que se trataba de Karina Milei.

En la intimación Karina Milei le exigió además a Graña que se retracte en un plazo de 24 horas y que done 5 millones de pesos a una entidad de bien público, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

"Me dirijo a Usted a fin de que en el plazo improrrogable de 24 horas haga saber en su canal y también en su programa 'Rolando-GPS' que las afirmaciones sostenidas por el Sr. Rolando Graña en cuanto adjudicó supuestos audios del Sr. Kueider como enviados a mi persona son falsas", indica la carta documento enviada a Graña.

Y advierte que el periodista "difundió diversos audios indicando concretamente que correspondían a una conversación mía con el Sr. Kueider a sabiendas de su falsedad con la única intención de dañar mi imagen, la del partido La Libertad Avanza y la del presidente de la Nación".

En su programa GPS, emitido por A24, Graña aseguró que los supuestos audios entre Kueider y Karina Milei tuvieron lugar durante la campaña electoral de 2023.

Desde el entorno libertario negaron que la interlocutora del entrerriano haya sido la Secretaria General de la Presidencia.

Tras el programa se puso en marcha el muy bien rentado ejército de trolls de Santiago Caputo que paradójicamente, a pesar de dedicarse de difundir sistemáticamente fake news, salió ahora a deplorar esta supuesta mentira de Graña.

También lo cuestionó el "brazo armado" del Gobierno, la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”: “Rolando Graña, periodista mercenario de la casta en canal A24. Infame operador que busca difamar a la Presidente de La Libertad Avanza atribuyéndole la autoría de audios que no son suyos. No son intocables. El cielo los destruirá frente a nosotros, no les tengan miedo”.