Karina Milei negó tener un Rolex de US$35.000 y dijo que llevará a la justicia a Pamela David

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, advirtió que irá a la Justicia contra la conductora Pamela David por haber dicho que usa “un Rolex de US$35.000″.

La hermana del Presidente contestó con un duro descargo en la red social X, en la que rechazó la versión de David, compartió fotos del accesorio que usa y dijo que lo compró antes de que su hermano llegara a la Presidencia.

“Es falso”, escribió. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió en su posteo Milei.

Y agregó: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”.

Y concluyó: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

Minutos después, el presidente Javier Milei también escribió sobre el tema en X: “DESENMASCARANDO AQUÍ A UNA MENTIROSA Y A UNA OPERADORA...Los kukas no pierden sus mañas...CIAO!”.

En un fragmento que compartió Karina Milei sobre Pamela David, la conductora dice: “Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina. Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares”.

Y agrega: “Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”, afirma David.