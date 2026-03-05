Los días 6, 8 y 10 de marzo se exhibe la versión unificada de “Kill Bill” Volúmenes 1 y 2, con el añadido de escenas inéditas (incluyendo una nueva animación que profundiza en el origen de un personaje clave) y restauraciones que revelan la historia tal como Quentin Tarantino siempre la concibió.

Cuatro años después de haber sido traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, Beatrix Kiddo, conocida como La Novia, despierta de un largo coma y descubre que le han arrebatado su pasado y su identidad. Ávida de venganza, comienza un viaje sangriento para ajustar cuentas con quienes destruyeron su vida: los miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal. Segurá así una lista que la llevará hasta Bill, la persona que lideró la traición. La película tiene una duración de 4 horas y media, con un intervalo de 15 minutos.

Durante dos décadas, “Kill Bill” existió dividida. Lo que Quentin Tarantino concibió como una sola epopeya de venganza fue partida en dos volúmenes por decisiones de estudio, hasta ahora: cuándo se estrena y cuándo comienza la preventa de entradas. “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” es el film que Tarantino siempre quiso mostrar: 4 horas y 35 minutos de metraje continuo, con un intermedio. Exactamente como las épicas de otra era. No es una edición de fan. No es material extra pegado al final. Es el corte que el director presentó en Cannes en 2006 y que, desde entonces, sólo había tenido proyecciones especiales contadas con los dedos.

Esta edición no es sólo una unión de dos capítulos. Es la versión sin censura que incluye contenido que nunca llegó a la pantalla grande comercial. Cuenta con contenido inédito, el cual incluye escenas que completan los huecos de la trama original. La película vuelve a brillar con la actuación inolvidable de Uma Thurman, acompañada por un reparto de lujo que incluye a David Carradine como Bill, junto a Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah y Michael Madsen.

Entre las novedades de este regreso de “Kill Bill” se podrá ver la masacre de la Casa de las Hojas Azules restaurada completamente en color. Una secuencia de anime inédita de 7 minutos. El viaje completo de La Novia. Varias escenas fueron cortadas. La masacre del club de Tokio pasó a blanco y negro para evitar una clasificación restrictiva. La historia quedó fragmentada. La escena de la Casa de las Hojas Azules, donde La Novia enfrenta a los Crazy 8, aparece ahora completamente en color, sin el cambio a blanco y negro que la versión estadounidense usó para esquivar la censura. Una secuencia de anime inédita de 7 minutos y medio muestra a O-Ren Ishii a los 13 años, intentando asesinar a Pretty Riki en un ascensor. El flujo narrativo elimina ahora las redundancias: sin recapitulaciones, sin el “Vol. 2” interrumpiendo la historia. El final del Volúmen 1 se acopla armoniosamente al comienzo del segundo sin todo el resumen con el que empieza esa película.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 06, dom 08 y mar 10 de marzo): 18:45 Hs. KILL BILL: LA OBRA SANGRIENTA COMPLETA (2D subtitulada)

Título original: Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Género: Drama, thriller, crimen

Origen: EE.UU. Años: 2003/2004/2026 Formato: 2D

Duración: 4 horas 36 Min.

Calificación: Apta para mayores de 18 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Quentin Tarantino

Producción: Lawrence Bender, Quentin Tarantino

Música: Ennio Morricone, Lars Ulrich, Robert Rodriguez, RZA

Fotografía: Robert Richardson Montaje: Sally Menke

Reparto:

Uma Thurman (La Novia/Mamba Negra), David Carradine (Bill), Daryl Hannah (Elle Driver /Serpiente de la Montaña de California), Lucy Liu (O-Ren Ishii/Mocasín de Agua), Vivica A. Fox (Vernita Green/Cabeza de Cobre), Michael Madsen (Budd/Serpiente de Cascabel), Michael Parks (Sheriff), Sonny Chiba (Hattori Hanzo/Kenjutsu), Chiaki Kuriyama (Go Go Yubari), Julie Dreyfus (Sophie Fatale), Bo Svenson (El Pastor), Samuel L. Jackson (Rufus, el organista)