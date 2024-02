Kloosterboer confesó qué reclamo le hacía su ex por los besos con Mariano Martínez

Previo a comenzar su relación con Mariano Martínez, Marcela Kloosterboer tuvo algunas escenas fogosas con el actor. Es por eso que su ex pareja en aquel momento tenía algunos reclamos para realizarle respecto a los besos que debía darle.

Marcela Kloosterboer pasó por Socios del Espectáculo y brindó una entrevista en la cual habló de su camino a la fama y también de cómo se encuentra actualmente. Es por eso que en su visita repasaron algunas imágenes en la cual se la pudo ver a los besos con Mariano Martínez en una escena.

Esta situación le desbloqueó algunos recuerdos, por lo que a medida que el conductor se interesó en su reacción se animó a dar algunos detalles de los motivos por los cuales hoy recuerda con risas aquellas escenas amorosas junto a él.

“Recién cuando viste el beso con Mariano hiciste caras...”, observó Adrián Pallares que no tardó en comenzar a indagar sobre qué era lo que le despertaba estas reacciones al momento de ver las imágenes. Sin pudor, Marcela Kloosterboer se animó a contar los motivos.

“¿Sabés por qué? Porque tenía un novio en esa época”, comenzó relatando para dar contexto a la historia. Es que su pareja de aquellos años es la clave que provocó su risa. Es que al pasar el tiempo y no ver esas imágenes por varios años le despertaron algunos recuerdos.

En esta sintonía ahondó y aclaró que su romance con el actor no había iniciado aún: “Todavía no estaba con Mariano”. Ante esta aclaración se animó a revelar cuál era el pedido que le hacía su novio de esos años en el momento que la escena pedía por un beso con Mariano Martínez: “Que me decía 'date besos pero no abras la boca'”.

Por supuesto que ella cumplía con el pedido. Sin embargo, el hecho de haber iniciado una relación con el actor algunos años después fue lo que provocó tener que dar algunas explicaciones sobre los motivos por lo que hacía esto: “Y Mariano después, cuando nos pusimos de novios, me preguntaba '¿por qué me dabas esos besos?' Y bueno... estaba censurada”.