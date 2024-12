Kueider compró cinco departamentos sin declarar

Edgardo Kueider, el senador detenido en Paraguay por intentar ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar, sigue sumando escándalos judiciales. En las últimas horas salió a la luz que utilizó una empresa que no registra actividad como pantalla para comprar tres departamentos y dos cocheras. Su secretaria, Iara Guinsel Costa, también está involucrada en el entramado.

Tal como lo informa su última declaración jurada -presentada en 2021- Kueider es propietario en un 50% de la empresa Betail S.A. La otra mitad pertenecía a Rodolfo Daniel González, su amigo, empleado de planta permanente de la Biblioteca del Congreso desde 2004, y dueño de la camioneta 4 x 4 Chevrolet Trailblazer SUV negra - valuada en U$S 40.000 - que manejaba el senador al momento de su detención.

Luego, ese 50% de González le fue transferido a Javier Rubel, primo de Kueider, que figura como un albañil monotributista categoría C.

En los tres balances de Betail S.A. que fueron presentados en ante la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Ciudad solamente en 2019, 2020 y 2021, la empresa agropecuaria nunca tuvo actividades comerciales, según los documentos a los que accedió Infobae.

Se informa que fue creada con un capital de $100.000 con el objeto social de “venta de ganado bovino en pie” y “producción de semillas de cultivos agrícolas”, pero registra “cero ventas” y “cero costos por la compra de mercadería”.

A su vez, Betail S.A. figura con domicilio en la calle Ercilla 6288, en Liniers. Allí se encuentra la casa de una familia histórica del barrio porteño, que está en venta luego de que uno de sus dueños falleciera.

En el balance de 2021 Betail S.A. declaró una inversión de $10.000.000 en Fideicomiso Santiago Tejeiro, una constructora de Paraná. Del total, indica que recibieron un “préstamo de los socios” por $4.034.563 y $6.780.000 de “estructuras financieras” no identificadas. El patrimonio neto de la empresa ese año terminó siendo negativo.

El fideicomiso estuvo a cargo de la construcción del edificio “Live”, ubicado en Santiago del Estero 511, en Paraná, Entre Ríos.

Hasta mayo de 2024, Betail S.A. figuraba como titular de las expensas de cinco unidades: dos departamentos de dos dormitorios - el 6 D y 6 E - con un valor de aproximadamente USD 150.000 cada uno; dos cocheras, y un semipiso en el 13 A de tres dormitorios, con un valor de mercado de USD 350.000.

En total, las expensas sumaban $118.000. Para diciembre, ascendieron a $255.000, según reveló la revista Análisis de Paraná el 6 de junio pasado. Luego, las expensas de los cinco inmuebles pasaron a figurar a nombre de Iara Guinsel Costa.

En Concordia, el fiscal José Arias investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, pero, hasta ahora, el Registro de la Propiedad de Entre Ríos no informó que existan inmuebles a nombre de Betail SA.

La explicación es que todavía no fueron escriturados por algún tipo de “irregularidad” o “faltante” en la documentación del Fideicomiso Santiago Tejeiro, según indicaron fuentes judiciales al mencionado medio.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, explicó que “es usual que como la compra fue como cualquier fideicomiso de construcción del pozo, hasta que no se termine el edificio y tenga final de obra, no se pueden escriturar las unidades, con lo cual, es lógico que no estén a nombre de nadie”.

En la declaración jurada de Kueider del 2021 solo figuran dos propiedades, pero no aparecen los departamentos que compró Betail SA a través del Fideicomiso Santiago Tejeiro.

La última declaración jurada de su situación patrimonial durante el periodo anual 2021 -con fecha de publicación en septiembre de 2022- . Allí aseguró tener un total de bienes, depósitos y dinero por $5.399.157 al final del año y no poseer deudas.