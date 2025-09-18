Kun Agüero llamó a apoyar a Javier Milei

El exfubolista una vez más decidió bancar públicamente el Gobierno libertario incluso reconociendo que muchos argentinos la están pasando mal.

El exfutbolista respondió a la prensa sobre su visión de las medidas de la actual gestión, lo que generó una división de opiniones en la sociedad.

El "Kun" sostuvo que la falta de alimentos "existe hace años", y agregó: "Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer. El no tener para comer existe hace años... Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está".

Las declaraciones de Agüero se volvieron virales y provocaron una marcada división. Un sector de los usuarios lo apoyó, señalando que su testimonio refleja la dura realidad de muchas familias argentinas; aunque otro lo criticó duramente, acusándolo de "desclasado" y de descontextualizar la actual situación social y económica del país.

Kun Aguero: "No tener para comer existe hace años, hay que apoyar a Milei porque la gente lo votó y él no es el responsable de esto. Vino a solucionarlo." pic.twitter.com/I5DoxtpcWQ — SheIby (@TommyShelby_30) September 18, 2025

No es la primera vez que el exfutbolista de la Selección Argentina se manifiesta políticamente y genera controversias. Supo ser anticuarentena y antivacunas, y hasta alguna vez se quejó por tener que pagar impuestos en la Argentina.

Además, en pleno debate sobre el posible desembarco de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Agüero se reunió en noviembre del año pasado con la diputada libertaria Juliana Santillán. "Futbol Libre!!. SAD", escribió la legisladora, junto a la foto en la que aparece con el exfutbolista y una pelota de fútbol.