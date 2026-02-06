La ACLAV dio a conocer el fixture completo del Tour 6

Será del 12 al 15 de febrero en el Parque Olímpico de Villa Soldati, en Buenos Aires. Waiwen Vóley se jugará todo para lograr la última plaza a cuartos de final.

La Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV) dio a conocer este viernes el fixture completo del 6º y último Tour de la LVA que se desarrollará la próxima semana en el Parque Olímpico de la Juventud -La Casa del Vóley- de Villa Soldati, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta allí irá Waiwen Vóley Club, que se además de tener que ganar los tres partidos que le restan, deberá esperar que Defensores de Banfield no sume en sus respectivos compromisos.

En ese contexto, el equipo de Lisandro Luppo jugará en el segundo día de competencia -viernes 13- ante Vélez Sarsfield, ya sabiendo de antemano cómo salió el rival con el que lucha por el último lugar en cuartos, instancia que se jugará del 6 al 9 de marzo en el estadio de Monteros Vóley de Tucumán.

Es decir que ya conocerá el resultado de Defensores, que el jueves 12, desde las 15 se medirá ante Monteros Vóley. Es que si el “Defe” gana, Waiwen, que tiene 3 triunfos y 12 derrotas en la fase regular, quedará fuera de carrera.

Los otros dos rivales que tendrá Waiwen en este último Tour serán el líder y defensor del título Ciudad Vóley, a quien enfrentará el sábado 14 y cerrará el domingo 15 ante Boca Juniors.

Tras jugarse el 5º Tour en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, los siete clasificados a cuartos son: Ciudad, UPCN, Monteros, Boca, River, Tucumán y San Lorenzo.

La última plaza la buscarán Defensores y Waiwen, mientras que Vélez ya no tiene chances.

Cabe destacar que todos los partidos se podrán ver a través de Fox Sports, como así también por YouTube por el canal de la ACLAV.

……………

Programa – Tour 6 – Parque Olímpico - Buenos Aires.

JUEVES12

11:00 Tucumán de Gimnasia vs Ciudad Vóley.

15:00 Defensores de Banfield vs Monteros Vóley.

18:00 San Lorenzo vs UPCN San Juan.

21:00 River Plate vs Boca Juniors.

VIERNES 13

15:00 Vélez Sarsfield vs Waiwen Vóley.

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Boca Juniors.

21:00 Defensores de Banfield vs San Lorenzo.

SABADO 14

11:00 Ciudad Vóley vs Waiwen Vóley.

15:00 Vélez Sarsfield vs UPCN Vóley.

18:00 Tucumán de Gimnasia vs San Lorenzo.

21:00 Monteros Vóley vs River Plate.

DOMINGO 15

11:00 UPCN San Juan vs Defensores de Banfield.

15:00 Waiwen Vóley vs Boca Juniors.

18:00 Ciudad Vóley vs Monteros Vóley.

21:00 Vélez Sarsfield vs River Plate.