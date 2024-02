La angustia de una mamá a la que el Gobierno le niega la medicación para su hijo

La mujer es empleada doméstica y aseguró que hasta enero le entregaron la medicación para su hijo y ahora no tiene cómo pagarla.

Actualmente, Argentina atraviesa una dura crisis económica. De acuerdo con la Universidad Católica Argentina, el gobierno de Javier Milei ha heredado una tasa de pobreza del 44,7 por ciento. La tasa de pobreza infantil y juvenil incluso alcanza el 62 por ciento. Además, la inflación anual ronda el 140 por ciento.

La crisis se agudizó con las últimas medidas que autorizó el Gobierno: aumento de transporte y la suspensión de medicamentos y la asistencia médica para adultos mayores, personas con capacidades diferentes, enfermedades crónicas y patologías agudas; así como niños con cáncer y mujeres embarazadas.

En ese contexto, una empleada doméstica denunció el miércoles que se ve gravemente afectada por ambas medidas y no tiene ayuda económica.

"Me dan ganas de llorar todos los días. ¿Qué quiere hacer el Presidente con nosotros, los pobres? ¿Nos quiere matar a todos?", dijo la mujer en diálogo con C5N.

Y agregó: "Tengo a mi hijo enfermo y ayer me dijeron que no saben si me van a seguir dando la medicación".

La mujer aseguró que toma 6 transportes por día y con el aumento será complicado costearse los viajes. "Lo pago yo y no me aumentaron el sueldo. No sé cómo voy a llegar", aseguró.