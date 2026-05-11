La ANMAT prohibió la venta de una serie de productos de limpieza

Se trata de productos de los que se desconocen su origen y condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todos el país de un serie de productos de limpieza que están siendo comercializados en la actualidad tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Así quedó plasmado en la Disposición 2638/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Allí se dispuso la prohibición del "uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos rotulados como: 1. JBL Professional. blade spray. 5en1 Cools Cleans Lubricates Anti-Rust Sanitizes. 2. BaByliss PRO. All In One. Clipper Spray , 3. Wahl Blade Ice, 4. Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1, 5. Glass Cook Top. Cleaner & Polish. Weiman, 6. Cook Top. Cream. Weiman, 7. Cook Top Cleaning Kit. Weiman".

Durante operativos de fiscalización y monitoreo realizados por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se detectó la presencia en el mercado argentino de productos de origen extranjero sin registro ante la autoridad sanitaria. Según el acta oficial, varios de estos artículos no incluían en sus etiquetas información básica sobre el establecimiento elaborador, fraccionador ni del importador responsable.

La prohibición responde a la ausencia de habilitación sanitaria y de datos identificatorios sobre los responsables de fabricación o importación de los artículos, lo que impide verificar sus condiciones de seguridad, eficacia y composición conforme a la normativa vigente.

El hallazgo se originó a raíz de una consulta formal sobre la legitimidad de productos domisanitarios importados, en particular aquellos promocionados en plataformas de venta electrónica. Las inspecciones confirmaron que los artículos incorporados al listado carecen de inscripción ante la Anmat y que, además, sus envases presentan rótulos en inglés con funciones de limpieza y desinfección, acciones que pueden corresponder a productos de Riesgo 1 o Riesgo 2 dentro de la clasificación regulatoria.

Todos estos artículos fueron detectados sin información sobre el establecimiento elaborador ni datos de registro ante la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.