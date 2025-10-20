"La Argentina está peleando por su vida", afirmó Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó con vehemencia su apoyo económico y político a la Argentina cuando una periodista le preguntó por qué iba a comprar carne de Argentina mientras los productores agropecuarios de Estados Unidos se quejan de ello. “La Argentina está luchando por su vida. Nada los está beneficiando ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando duro por sobrevivir, están muriendo”, dijo el mandatario estadounidense a bordo del Air Force One.

La declaración de Trump se dio luego de anunciar ante los medios que estaba evaluando comprar carne argentina para bajar precios internos. Cabe señalar que el mandatario estadounidense recibió la semana pasada a Milei en la Casa Blanca junto a su gabinete y prometió asistencia financiera y respaldo político en una semana clave antes de las elecciones de medio término. “Tiene que ganar las elecciones”, advirtió en ese momento Trump.

El Tesoro norteamericano no solo ya intervino en el mercado de cambios sino que también anticipó que podría haber un auxilio extra de un swap de monedas de 20 mil millones de dólares.

De esta forma, Trump dejó claro que su interés es geopolítico en la región y que intentará ayudar a la Argentina a “sobrevivir en un mundo libre”. Además, reiteró palabras de apoyo para Milei: “El presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien, están muriendo”.

Una de las cosas que se discutió la semana pasada fue la presencia de China en Argentina. Trump dijo que no condiciona el swap chino pero que no vería con buenos ojos ejercicios militares o bases militares de China en la Argentina.

Entre las intervenciones de EE.UU. en los mercados argentinos estuvo la compra de bonos y pesos. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, también dijo que habrá un swap de monedas por 20 mil millones de dólares y que la ayuda podría ser en total de 40 mil millones de dólares. Además, se cree que en estos días podría haber un anuncio respecto de un acuerdo comercial entre las dos naciones.

Por otra parte, en aquella reunión en la Casa Blanca, el líder republicano condicionó el apoyo de Estados Unidos a la Argentina en relación a las próximas elecciones legislativas. “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió delante de la comitiva argentina que estaba de visita en la Casa Blanca.

La situación llevó a que el Gobierno intentara aclarar que la expresión de Trump se refería a los comicios presidenciales de 2027. Pero un rato después, fue el propio Trump quien precisó que se refería a las elecciones de medio término del 26 de octubre.