La Asociación Costa Austral planifica las finales en el Estadio Municipal

Los dos partidos serán el domingo 25 de enero. Cerro Solo-Palazzo en la categoría B y 30 de Octubre-Quilmes en la A.

El titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, mantuvo una primera reunión con la comisión directiva de la Asociación Costa Austral de fútbol de los barrios, con motivo de la realización de las finales de liga de las categorías A y B en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 para el domingo 25 de enero.

En el cónclave estuvieron la presidenta de la Asociación Costa Austral Roxana Frías, junto al secretario Jorge Saucedo, el tesorero Matías González, y representantes de clubes Jorge Salvo (Los Andes) y Antonio Ruay (Estrella).

En la reunión el titular de la cartera deportiva municipal informó respecto a detalles organizativos, de logística y seguridad, de cara a la realización de los encuentros finales de dicha liga de fútbol de los barrios.

“Nos juntamos con Hernán para poder tratar el tema de poder jugar el domingo 25 de enero la final de la Primera división de la Costa Austral. Tuvimos resultados positivos, quedan unas charlas pendientes, pero estaría todo encaminado”, comentó Roxana Frías, presidenta de la Asociación Costa Austral.

“Queda hablar de cuestiones de organización, de qué lado van a estar los clubes, y cuestiones logísticas. Los clubes que jugarán las finales son Cerro Solo y Palazzo en Primera división de la categoría B, mientras que en la categoría A la final será entre 30 de Octubre y Quilmes”, explicó.

“Hernán siempre está apoyando a los clubes, siempre acompañando en todo, dando una mano. Es bueno saber que podemos contar con él, que te escuche y te brinde un panorama o diferentes puntos de vista”, cerró Frías.