El equipo de Chubut igualó 1-1 con Don Orione de Mendoza por la segunda fecha del Grupo “A” del Nacional de Clubes Campeones que se juega en Comodoro Rivadavia.

La Banda de AESA empató y va por la clasificación

Se disputó este martes en Comodoro Rivadavia, la segunda fecha del Torneo Nacional de Clubes Campeones de fútbol de salón.

En ese contexto, La Banda de AESA de Chubut empató 1-1 ante Don Orione de Mendoza por el Grupo “A” del partido jugado en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

Lautaro Pellegrina había puesto en ventaja al “Santo”, mientras que Diego Vargas marcó el empate para La Banda de AESA, que este miércoles irá por la clasificación a cuartos de final.

En el otro partido de la zona, Deportivo Esquina de Corrientes logró su primer triunfo en el torneo al vencer 7-3 a Social Lynch de Buenos Aires.

La jornada del martes arrancó con el triunfo y clasificación a cuartos de Telecentro Tacuarí de Misiones, que derrotó 3-2 a Deportivo Cachito de Santa Cruz. El elenco misionero es el único que logró avanzar este martes a la próxima instancia.

En el otro partido del Grupo “B”, Franjeados de Formosa le ganó 3-1 a Gymnasium de Tucumán y llega con chances de clasificación a la última fecha.

Este martes se jugará la tercera y última fecha de la fase clasificatoria donde se conocerá el resto de los equipos que jugarán cuartos de final.

La Banda de AESA se medirá con Deportivo Esquina de Corrientes a partir de las 21, también en el gimnasio del Huergo.

A excepción del partido que se disputará a las 17 -el cual será Tacuarí-Gymnasium por la señal de DeporTV- el resto de los encuentros se podrán seguir a través de YouTube por el canal de la CAFS, el fiscalizador de este certamen que organiza la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, con el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

……………..

Panorama

MARTES 11 – 2ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

- Telecentro Tacuarí 3 (Luciano Taborda y Santiago Verón 2) / Deportivo Cachito 2 (Darian Palacios y Mateo Sanhueza); B.

- CSyD Gymnasium 1 (Matías Palacios) / Franjeados 3 (Lucas Pared, Silvio González 2); B.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Drink Team 1 (Francisco Canteros) / Defensores del Oeste 1 (Jeremías Ramos); C.

- Cuba Libre 2 (Miqueas Torres y Tadeo Trivissono) / Casa Magallanes 2 (Tiziano Daguerre y Thomás Garay); C.

- Club Social Lynch 3 (Juan Cruz Echeverría, Federico Alcaraz y Damián Gatto) / Deportivo Esquina 7 (José María Carrizo, Franco Martínez 3, Brian Franco, Iván Cáceres 2); A.

- Don Orione 1 (Lautaro Pellegrina) / La Banda de AESA 1 (Diego Vargas); A.

Programa

MIERCOLES 12 – 3ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Drink Team vs Cuba Libre; C.

16:00 Casa Magallanes vs Defensores del Oeste; C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Franjeados vs Deportivo Cachito; B.

17:00 Telecentro Tacuarí vs CSyD Gymnasium; B.

19:00 Don Orione vs Club Social Lynch; A.

21:00 La Banda de AESA vs Deportivo Esquina; A.