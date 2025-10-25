Fue con goleada de 3-0 ante Camioneros de Caleta Olivia por la segunda fecha de la Zona 11 de la Región Patagonia.

La CAI logró su primera victoria en el Torneo Regional Amateur

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia obtuvo este sábado su primera victoria en la Zona 11 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol al derrotar como local 3-0 a Camioneros de Caleta Olivia.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, tuvo el arbitraje de Danilo Viola de la Liga de Viedma, provincia de Río Negro.

El elenco, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, abrió la cuenta a los 29 minutos de juego por intermedio de Mateo Conde.

En el segundo tiempo, el conjunto chubutense aumentó a través de Gerónimo Salinas a los 36’, mientras que a un minuto del final, Lucas Palma liquidó la historia marcando el tercer gol del cuadro “Azzurro”.

De ese modo, la CAI, que en el debut había igualado 1-1 con su par de Jorge Newbery, quedó en lo más alto de la Zona 11 con 4 puntos, seguido de Club Empleados de Comercio de Trelew -su próximo rival- y luego se ubican Camioneros y Newbery, ambos con una sola unidad.

Esta fecha se inició el viernes con la victoria de CEC, que como local se impuso por 2-0 ante Newbery, con goles de Jorge Velázquez y Joaquín Estrada. El arquero Samuel Velázquez le contuvo un penal al delantero Franco Domínguez, cuando el partido llegaba a su fin.

En la próxima jornada, la CAI recibirá a Club Empleados de Comercio, mientras que Newbery visitará a Camioneros en terreno santacruceño.

……………..

Panorama de la 2ª fecha

VIERNES 24

- Club Empleados de Comercio 2 / Jorge Newbery 0.

SABADO 25

- Comisión de Actividades Infantiles 3 / Camioneros 0.

Próxima fecha (3º)

- CAI vs Club Empleados de Comercio.

- Camioneros vs Jorge Newbery.