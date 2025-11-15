La CAI Sub 17 se consagró campeón del Torneo Juvenil

El “Azzurro” venció por penales 5-4 a Atlético de Rafaela y conquistó el título en el Predio Tita Mattiussi de Racing.

El plantel masculino Sub 17 de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se consagró este sábado campeón del Torneo Federal Divisiones Juveniles, que organizó el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

En ese contexto, el elenco chubutense le ganó por penales 5-4 a Atlético de Rafaela -habían igualado sin goles al cabo de los 90’- y de esa manera, terminó festejando en el Predio Tita Mattiussi de Racing Club de Avellaneda.

La CAI se quedó con el título al haber marcado sus cinco remates -Lautaro Bustos, Lázaro Villegas, Mateo Hawrylak, Lautaro Ledesma y Simón Uribe-

mientras que Rafaela, falló justamente en el quinto y último disparo.

La delegación “azzurra” la integraron el entrenador César Villarroel, el preparador físico Fausto Mesa, y los jugadores: Lázaro Villegas, Lautaro Bustos, Mateo Hawrylak, Santiago Rodríguez, Joaquín Mardones, Lautaro Vásquez, Matías De Michele, Thiago Villalba, Simón Uribe, Lautaro Garay, Enzo Ortíz, Nahuel Millaman, Lautaro Ledesma, Yamil Lazarte, Esteban Baeza, Valentín Opaso, Thiago Nicosia e Ismael Mansilla.

Por otra parte, en Sub 15, el título quedó en manos de Atlético de Rafaela que derrotó en la final 1-0 a Cipolletti de Río Negro. El gol de la “Crema” lo marcó Francisco Leonarduzzi.

Mientras que en Sub 13, la gloria fue toda de Unión de Santa Fe, que derrotó a Kimberley de Mar del Plata por penales 4-2, tras haber igualado 2-2 el tiempo regular.

LAS FINALES FUERON EN EL “TITA MATTIUSSI”

Las tres finales tuvieron que cambiar a último momento su sede de realización debido a una impactante explosión que se produjo el viernes por la noche en un parque industrial de Ezeiza, que provocó un voraz incendio que afectó varias plantas.

Por esa razón, los partidos, que estaban previsto jugarse en el Predio “Lionel Andrés Messi”, se cambiaron al Predio “Tita Mattiussi”, hogar formativo de futbolistas como Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez, y que es propiedad de Racing Club de Avellaneda.

“El Consejo Federal agradece a Racing Club por su compromiso por el fútbol formativo y por disponer de uno de los predios más prestigiosos del país, garantizando así el normal desarrollo de las competencias”, dice el comunicado emitido por el CFFA.

…………..

Panorama – Finales

SUB 13

- Kimberley (Mar del Plata) 2 (2) / Unión (Santa Fe) 4 (2).

SUB 15

- Atlético de Rafaela 1 / Cipolletti 0.

SUB 17

- CAI de Comodoro Rivadavia 5 (0) / Atlético de Rafaela 4 (0).