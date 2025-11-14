La Liga Independiente de los Barrios juega el Torneo Provincial de Clubes

Este fin de semana, la ciudad será sede del certamen que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Deportes.

En la sede de la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios, con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez y Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, se llevó adelante la presentación de lo que será Torneo Provincial de Clubes de la Liga Independiente de los Barrios.

Las autoridades deportivas estuvieron acompañados por Daniel Tellez, presidente de la Liga Independiente de los Barrios, junto a Nicolás González, titular de Guerreros de Malvinas, dirigentes y jugadores.

La competencia se llevará adelante este sábado y domingo, en diferentes escenarios de juego de la ciudad, como la cancha de Atlético Rivadavia, Argentinos del Sur, Máximo Abásolo y Los Halcones.

Para esta cita se contará con la participación de equipos de toda la provincia, entre ellos elencos de Esquel, Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Los conjuntos confirmados son: Club La Estación (Esquel), Ceferino Fútbol Club (Esquel), Club 2 de Abril (Rawson), Club San Ramón (Rawson), Club Inta (Trelew), Club Deportivo La Roma (Trelew), Club Don Bosco (Trelew), Club Defensores de Las Mil (Trelew), Club Deportivo Santiago (Puerto Madryn), Club Villa Progreso (Sarmiento), Club La Nueva Unión (Comodoro), Club Guerreros de Malvinas (Comodoro), Club Argentinos del Sur (Comodoro) y el Club Almafuerte (Comodoro), también se sumaron Club Rincón del Diablo de La Liga Austral de Comodoro y La Nueva Unión de la Liga Norteña de la localidad petrolera.

Nicolás González, presidente de Guerreros de Malvinas, agradeció el acompañamiento del Ente deportivo municipal “por brindarnos todo lo que está a su alcance para poder realizar este torneo lo mejor posible. Esto es un deporte que nos apasiona a todos, tanto a los jugadores, como a los dirigentes, que intentamos hacer lo mejor para nuestros clubes. Les deseamos lo mejor, éxitos para todos y que viva el fútbol”.

Daniel Tellez, presidente de la Liga Independiente de los Barrios, por su lado, agradeció el permanente acompañamiento de los clubes y especialmente a Comodoro Deportes por poder llevar adelante esta competencia provincial.

“Esto es fútbol, hay que disfrutarlo y que salga de la mejor manera, también agradecer a los clubes de las otras ligas que aceptaron esta invitación. Esperemos que nos acompañen los días y estaremos con este nuevo Provincial para seguir progresando” expresó el dirigente.

Hernán Martínez, a cargo de Comodoro Deportes, en un primer momento felicitó a la comisión de la Liga de los Barrios que “tomó la iniciativa de trabajar con los clubes que siempre están y sumar a clubes de otras ligas, de la Liga Norteña. Eso marca el compromiso de que la prioridad es el deporte y el fútbol. Estamos muy contentos, porque lo que están logrando es algo importante. En lo deportivo el fútbol de los barrios ha crecido, lo que les queda es jugar y que sea un espectáculo deportivo. Como Estado seguiremos acompañando”, subrayó Martínez.