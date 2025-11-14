La CAI Sub 17 disputa la final del Torneo Juvenil

Será este sábado ante Atlético de Rafaela. El partido se jugará a las 12:30 en el Predio “Lionel Andrés Messi”, que la AFA, posee en Ezeiza.

El plantel Sub 17 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, jugará este sábado ante Atlético de Rafaela (Santa Fe), la final de la primera edición del Torneo Divisiones Juveniles, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

El partido se disputará desde las 12:30 y tendrá como escenario el Predio "Lionel Andrés Messi", que la AFA posee en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

El equipo chubutense se metió en la final luego de vencer por 1-0 a Mac Allister de La Pampa. Ese partido, como las otras dos semifinales (Sub 15 y Sub 13), se jugaron en el Estadio “La Visera de Cemento” del club Cipolletti, Río Negro.

Por su parte, “La Crema” llegó a esta instancia decisiva tras dejar en el camino a Central Norte de Salta a quien derrotó por 4-1.

La delegación “azzurra” está integrada por el entrenador César Villarroel, el preparador físico Fausto Mesa, y los jugadores: Lázaro Villegas, Lautaro Bustos, Mateo Hawrylak, Santiago Rodríguez, Joaquín Mardones, Lautaro Vásquez, Matías De Michele, Thiago Villalba, Simón Uribe, Lautaro Garay, Enzo Ortíz, Nahuel Millaman, Lautaro Ledesma, Yamil Lazarte, Esteban Baeza, Valentín Opaso, Thiago Nicosia e Ismael Mansilla.

Cabe destacar que el partido, como el de las otras dos finales, serán transmitidas a través del canal oficial de YouTube de la AFA.

En Sub 15, la final estará a cargo de Rafaela y Cipolletti, mientras que en Sub 13, el título lo definirán Kimberley de Mar del Plata y Unión de Santa Fe. En todos los casos, si hay empate, la definición llegará a los penales.

Al terminar las finales, se entregarán copas y medallas.