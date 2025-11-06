Le ganó de local a Escuela Municipal Pueyrredón. En U-11 se impuso 87-45 y en Primera Masculino ganó 89-53.

La CAI sumó doble éxito por el torneo Clausura de básquet

La Comisión de Actividades Infantiles se hizo suerte en su sede y le ganó a Escuela Municipal Pueyrredón en dos partidos del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, en Primera división de la rama masculina, se impuso por 89 a 53, y con esa victoria, se ubica segundo en la tabla con 2 triunfos y 2 derrotas.

Mientras que en U-11, en el partido que abrió la programación, fue victoria del elenco “azzurro” por 87 a 45 ante el elenco del Pueyrredón, y con ese resultado, se ubica en lo más alto de la zona “B”.

Este viernes, mientras tanto, continuará la acción tanto en el Socios Fundadores -donde habrá doble programación- como en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3.

En el Socios, se enfrentarán el Gimnasia “Naranja” con el “Blanco” y luego jugarán Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia en Primera Masculino.

Mientras que en La Fede, en dueño de casa se las verá ante Petroquímica en Mayores Varones.

……………….

Panorama

MIERCOLES 5

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 87 / Escuela Municipal Pueyrredón 45 (U-11).

- CAI 89 / Escuela Municipal Pueyrredón 53 (Primera Masculino).

VIERNES 7

En el Socios Fundadores

20:00 U-15: Gimnasia "Naranja" vs Gimnasia "Blanco". Árbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

LUNES 10

En el Socios Fundadores

20:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva.

(*) Planilla oficial de la ACRB.