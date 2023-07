La canasta básica aumentó $74.567 durante el primer semestre

Los datos del Observatorio de Economía de la UNPSJB establecen que la canasta básica se encareció el 41% entre enero y junio en Comodoro Rivadavia. El aumento más fuerte se dio entre enero y febrero. Una familia de cuatro personas necesita casi 260 mil pesos para no ser pobre.

Los precios no paran de aumentar. La inflación no da respiro y los sueldos no alcanzan. El costo de la canasta básica queda cada vez más lejos para una familia de cuatro personas.

El informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco determinó que, para no ser pobre en Comodoro Rivadavia, una familia necesitó 256.341,26 pesos en junio.

En los reportes de la casa de altos estudios, los datos muestran que, en los primeros seis meses del año, la canasta básica aumentó un 41%. En enero tenía un costo de 181.773,66 pesos y en junio alcanzó los 256.341,66 pesos. Es decir, un aumento de 74.567 pesos.

El incremento más fuerte se dio entre enero y febrero. La canasta básica subió 19.698,62 pesos lo que es un 10.84% ya que se ubicó en 201.472,28 pesos.

El tercer mes del año el costo fue de 210.897,99 pesos. El incremento entre febrero y marzo fue de 9.425,71 pesos que se traduce en 4,68%.

Entre marzo y abril el aumento fue del 6,31% ya que se estableció una suba de 13.319,47 pesos. La canasta básica en el cuarto mes del año se ubicó en 224.217,46 pesos.

Asimismo, el quinto mes del año arrojó una canasta básica de 240.244,86 lo que significó un aumento de entre abril a mayo de 16.027,4 pesos. El incremento del 7,15% fue el segundo más alto del semestre.

El podio fue completado en junio con una suba del 6,7%. La canasta básica llegó a 256.341,26 pesos lo que explica que de mayo a junio hubo un incremento de 16.096,4 pesos.

Otro dato que arrojó el trabajo de la casa de altos estudios fue que el aumento interanual en junio de la canasta básica fue de 113,43%. Ya que, de junio de 2022 a junio de 2023, una familia de cuatro personas necesitó 136.234,2 pesos más para no ser pobre.